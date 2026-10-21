Αυξημένη για άλλη μια φορά η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο.

Σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού Εθνικού Εναέριου Χώρου και σε 17 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας προχώρησαν την Τετάρτη (21/10) τουρκικά αεροσκάφη στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, πρόκειται για έξι F-16 που περούσαν σε δύο σχηματισμούς των τριών αεροσκαφών και οκτώ μεμονωμένα UAV.

Δύο από τα F-16 και εννέα από τα drones προχώρησαν στις 11 παραβάσεις, ενώ οι 17 παραβιάσεις αποδίδονται οι πέντε στα τουρκικά μαχητικά και 12 στα μη επανδρωμένα.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική. Σημειώνεται ότι τα τουρκικά αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένα και δεν καταγράφησαν εμπλοκές.