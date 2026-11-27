Τεχνολογίες με ελληνική υπογραφή αλλάζουν τη διαχείριση κρίσεων

Ένα drone πετά πάνω από ένα δημόσιο κτίριο, αναζητώντας ενδείξεις επικίνδυνωνχημικών ουσιών. Ένα δεύτερο επιχειρεί να εντοπίσει εγκλωβισμένους πολίτες, την ώρα που οι πρώτοι διασώστες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες στο πεδίο. Έξυπνα γυαλιά προβάλλουν κρίσιμες πληροφορίες μπροστά στα μάτια τους, ενώ φορητοί αισθητήρες παρακολουθούν τη φυσική τους κατάσταση. Παράλληλα, κάθε τραυματίας αποκτά ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι πληροφορίες για την κατάστασή του να ακολουθούν ολόκληρη τη διαδρομή της διάσωσης.

Δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά για τις δυνατότητες έξι ελληνικών τεχνολογικών εφαρμογών που δοκιμάστηκαν σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες προσομοίωσης στην Αθήνα.

Η μεγάλης κλίμακας άσκηση πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τη φιλοξενία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με συντονιστή το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου TeamUP.

Για πέντε ημέρες, ερευνητές, πυροσβέστες, αστυνομικοί, διασώστες και ειδικοί στη διαχείριση κρίσεων αξιολόγησαν μια νέα γενιά ψηφιακών εργαλείων, μέσα από την προσομοίωση περιστατικού χημικής και βιολογικής απειλής σε δημόσιο κτίριο.

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Το ζητούμενο δεν ήταν απλώς να αποδειχθεί ότι οι τεχνολογίες λειτουργούν, αλλά να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, ακόμη και όταν δεν διαθέτουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στην αντιμετώπιση τέτοιων απειλών.

«Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η έλλειψη πληροφόρησης μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνη με την ίδια την απειλή. Στόχος των τεχνολογιών αυτών που αναπτύσσονται στο έργο είναι να δώσουμε στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τη δυνατότητα να γνωρίζουν περισσότερα, να αποφασίζουν ταχύτερα και να επιχειρούν με μεγαλύτερη ασφάλεια», σημειώνει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, συντονιστής του έργου, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας I-SENSE.

Ποιες είναι οι ελληνικές τεχνολογίες

Το σενάριο της άσκησης αποτυπώνει μια κατάσταση που θα μπορούσε να εκτυλιχθεί σε οποιοδήποτε αστικό περιβάλλον με διαρροή άγνωστης χημικής ουσίας σε δημόσιο κτίριο, όπου πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα, εγκλωβισμένοι άνθρωποι και διασώστες που καλούνται να επιχειρήσουν χωρίς να γνωρίζουν εξαρχής το μέγεθος και τη φύση του κινδύνου.

Σε αυτό το περιβάλλον, έξι τεχνολογικές λύσεις επιχειρούν να καλύψουν διαφορετικές αλλά αλληλένδετες ανάγκες μιας επιχείρησης διάσωσης, από τον αρχικό εντοπισμό της απειλής μέχρι την περίθαλψη και την ασφαλή διαχείριση των τραυματιών.

Ένα από τα βασικά εργαλεία είναι το σύστημα DOVER-UAV, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξοπλισμένο με ειδικούς αισθητήρες, το οποίο μπορεί να ανιχνεύει την παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών σε έναν χώρο πριν προσεγγίσουν οι διασώστες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες πρώτης ανταπόκρισης αποκτούν μια αρχική εικόνα των περιβαλλοντικών συνθηκών και μπορούν να σχεδιάσουν ασφαλέστερα την είσοδό τους στο πεδίο. Παράλληλα, μια δεύτερη εναέρια ρομποτική πλατφόρμα αναλαμβάνει τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ή τραυματισμένων ανθρώπων σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη ή επικίνδυνη, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την οργάνωση της επιχείρησης.

Την ίδια στιγμή, φορητές έξυπνες συσκευές και περιβαλλοντικοί αισθητήρες παρακολουθούν τη φυσική κατάσταση των διασωστών, αλλά και τις συνθήκες στις οποίες επιχειρούν. Οι μετρήσεις μπορούν να συμβάλουν στον έγκαιρο εντοπισμό ενδείξεων υπερβολικής καταπόνησης ή έκθεσης σε επικίνδυνους παράγοντες, επιτρέποντας στους επικεφαλής να παρέμβουν πριν τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων της πρώτης γραμμής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διαχείριση των τραυματιών. Η εργαλειοθήκη Digital Triage Toolkit δημιουργεί μια ψηφιακή ταυτότητα για κάθε περιστατικό, καταγράφοντας στοιχεία ταυτοποίησης, την κατάσταση του τραυματία και τις ανάγκες περίθαλψής του. Μέσω της συνεχούς ενημέρωσης του ψηφιακού αρχείου, οι πληροφορίες συνοδεύουν τον ασθενή από την αρχική αξιολόγηση στο πεδίο μέχρι τη μεταφορά του σε υγειονομική μονάδα. Στο σύστημα περιλαμβάνεται και έξυπνο ρολόι, που διευκολύνει την παρακολούθηση και την ενημέρωση των δεδομένων.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται τα έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας που ανέπτυξε το ΕΠΙΣΕΥ. Αντί ο διασώστης να χρειάζεται να διακόπτει την εργασία του για να συμβουλευτεί ένα κινητό ή άλλη συσκευή, μπορεί να βλέπει κρίσιμες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό του πεδίο, διατηρώντας τα χέρια του ελεύθερα. Τα γυαλιά υποστηρίζουν επίσης τη διαδικασία ψηφιακής διαλογής, διευκολύνοντας την καταγραφή και την πρόσβαση σε δεδομένα ακόμη και σε συνθήκες έντονης πίεσης.

Η τεχνολογική αλυσίδα ολοκληρώνεται με το σύστημα DIM and Decontamination Tracker, το οποίο παρακολουθεί ψηφιακά τις διαδικασίες απολύμανσης των τραυματιών που έχουν εκτεθεί σε επικίνδυνες ουσίες. Μέσω της καταγραφής των ενεργειών και της προόδου κάθε διαδικασίας, οι αρμόδιες ομάδες μπορούν να γνωρίζουν ποια στάδια έχουν ολοκληρωθεί και ποια εκκρεμούν, περιορίζοντας τον κίνδυνο δευτερογενούς μόλυνσης για τους διασώστες, τους τραυματίες και το υγειονομικό προσωπικό.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στις δυνατότητες κάθε επιμέρους εφαρμογής, αλλά κυρίως στη μεταξύ τους διασύνδεση. Τα δεδομένα από τα drones, οι περιβαλλοντικές μετρήσεις, η κατάσταση της υγείας των διασωστών, οι ψηφιακές ταυτότητες των τραυματιών και η παρακολούθηση της απολύμανσης μπορούν να συνθέσουν μια ενιαία επιχειρησιακή εικόνα. Έτσι, οι διαφορετικές ομάδες αποκτούν πρόσβαση σε κοινή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση, διευκολύνοντας τον συντονισμό, επιταχύνοντας τη λήψη αποφάσεων και περιορίζοντας τον κίνδυνο απώλειας κρίσιμων δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας σύνθετης επιχείρησης.

Στην πιλοτική δοκιμή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, συμβάλλοντας στην παρουσίαση και αξιολόγηση εξειδικευμένων τεχνολογιών ανίχνευσης.

Το έργο TeamUP

Η ελληνική άσκηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου TeamUP, στο οποίο συνεργάζονται 23 φορείς από 7 ευρωπαϊκές χώρες. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ερευνητικοί οργανισμοί, εταιρείες τεχνολογίας, επιχειρησιακοί φορείς και εκπαιδευτικά κέντρα.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των πρώτων ανταποκριτών απέναντι σε χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές, πυρηνικές και εκρηκτικές απειλές, οι οποίες είναι διεθνώς γνωστές με τον όρο CBRN-E.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και στη διαμόρφωση κοινών επιχειρησιακών προσεγγίσεων μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών.

Είχε προηγηθεί, τον Αύγουστο του 2026, αντίστοιχη άσκηση πλήρους κλίμακας στη Λυών της Γαλλίας, με επίκεντρο τις ραδιολογικές και εκρηκτικές απειλές.

Καθώς το TeamUP εισέρχεται στην τελική φάση του, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον από την ανάπτυξη και τη δοκιμή των τεχνολογιών στις δυνατότητες ευρύτερης αξιοποίησής τους.

Όπως επισημαίνει ο Δρ Ελευθέριος Ουζούνογλου, ερευνητής της ομάδας I-SENSE και υπεύθυνος του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων, αρκετές από τις λύσεις που αναπτύχθηκαν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν όχι μόνο σε περιστατικά CBRN-E, αλλά και σε σεισμούς, πλημμύρες, βιομηχανικά ατυχήματα και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

«Η ενσωμάτωσή τους στον επιχειρησιακό εξοπλισμό των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, των σωμάτων ασφαλείας και των υγειονομικών φορέων προϋποθέτει στενότερη συνεργασία μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας, της πολιτείας και της βιομηχανίας, καθώς και στοχευμένες επενδύσεις για την ωρίμανση και την ευρύτερη διάθεση των λύσεων αυτών», σημειώνει.

Το επόμενο βήμα, επομένως, είναι να περάσουν οι τεχνολογίες από το περιβάλλον της ερευνητικής δοκιμής στην καθημερινή επιχειρησιακή πρακτική των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Η πραγματική επιτυχία της ερευνητικής αυτής προσπάθειας θα κριθεί όταν οι τεχνολογίες που σήμερα δοκιμάζονται σε ελεγχόμενες επιχειρησιακές συνθήκες βρεθούν στα χέρια των ανθρώπων που τις χρειάζονται, την ώρα μιας πραγματικής κρίσης. Όταν θα μπορούν να συμβάλουν στην αποτροπή μιας ανθρώπινης απώλειας, στην προστασία ενός διασώστη ή στην έγκαιρη διάσωση ενός πολίτη. Εκεί βρίσκεται και η μεγαλύτερη κοινωνική αξία της επένδυσης στην έρευνα», καταλήγει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης.