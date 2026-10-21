«Κλείδωσε» νέο κύμα βροχών – Στο επίκεντρο η δυτική και βόρεια Ελλάδα, η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Οι ομπρέλες επιστρατεύονται εκ νέου καθώς ο καιρός επιστρέφει με βροχές στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα την Πέμπτη και σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και του βορειοανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν, ενώ αβεβαιότητα εξακολουθεί να υπάρχει για την εξέλιξη του καιρού την Κυριακή, λόγω βαρομετρικού χαμηλού που αναμένεται να αποκοπεί στη Νότια Ιταλία.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη, βαρομετρικό χαμηλό στη Βόρεια Αδριατική, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται έως την κεντρική Μεσόγειο, θα κινηθεί προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά, προκαλώντας τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Προσοχή χρειάζεται τις πρωινές ώρες, καθώς κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, παροδικές νεφώσεις θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντροανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους-βορειοδυτικούς, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, περισσότερο αισθητή στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις στη χώρα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αβεβαιότητα για την Κυριακή Σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλο το ενδιαφέρον στρέφεται στην Κυριακή καθώς παραμένει αβέβαιη η πορεία του βαρομετρικού χαμηλού που αναμένεται να αποκοπεί στη Νότια Ιταλία.

Κλείνοντας ο κ. Ζιακόπουλος σχολιάζει ότι «μη ρεαλιστικός (υπερβολικός) ο υετός των παγκόσμιων ντετερμινιστικών φυσικών μοντέλων σε αρκετές περιοχές της χώρας.»