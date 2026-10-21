Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για σήμερα Τετάρτη: Δεν αποκλείονται οι ψιχάλες το βράδυ στην Αττική.

Με συννεφιά, τοπικές ομίχλες και θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θα κυλήσει η σημερινή μέρα.

Ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα επικρατήσουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, στα ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Από το μεσημέρι και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολή στη δυτική Ελλάδα, καθώς στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τα υπόλοιπα επτάνησα και τη δυτική Στερεά θα σημειωθούν ασθενείς βροχές, με πιθανότητα εκδήλωσης σποραδικών καταιγίδων. Τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα στα παραθαλάσσια τμήματα θα είναι περιορισμένη λόγω σχηματισμού ομίχλης.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, στα κεντρικά και βόρεια ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και νότια θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο και τα ηπειρωτικά θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου θα διατηρηθεί το βόρειο ρεύμα έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται παροδικά αυξημένη συννεφιά, με πιθανότητα εκδήλωσης ασθενούς βροχής το βράδυ. Παράλληλα, θα σχηματιστεί ομίχλη στα παραθαλάσσια τμήματα τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου υπό την επίδραση ασθενών νότιων ανέμων 2 με 3 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί και το βράδυ, θερμοκρασία από 13 έως 21 βαθμούς και νοτιοανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.