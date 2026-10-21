Η ανακοίνωση του αρχηγείου της Αστυνομίας για την έκρηξη στον Κολωνό.

Μέσα σε σακούλα, η οποία περιείχε ένα βάζο με ναρκωτικά και μια ζυγαριά ήταν ο μηχανισμός που εξερράγη στον Κολωνό, με συνέπεια να τραυματιστούν τέσσερα άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις 14:32 της Τετάρτης ένας πολίτης κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, είπε ότι είναι διαχειριστής πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος στον Κολωνό και ανέφερε ότι εντόπισε στο εσωτερικό του κτιρίου μια σακούλα που περιείχε βάζο με ναρκωτικές ουσίες και μια ζυγαριά.

Δύο αστυνομικοί που έκαναν περιπολία πήγαν στο κτίριο, όπου τους περίμενε το άτομο που τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ένας ένοικος της πολυκατοικίας. Η σακούλα που υπέδειξαν στους ένστολους βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο, στον ημιώροφο του κτιρίου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της σακούλας σημειώθηκε έκρηξη, περίπου στις 15:30, με συνέπεια να τραυματιστούν οι δύο πολίτες και οι δύο αστυνομικοί.

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Η ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ για την έκρηξη στον Κολωνό

«Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 14:32 πολίτης κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ό,τι είναι διαχειριστής πολυκατοικίας, επί της οδού Πλάτωνος, στην περιοχή του Κολωνού και εντόπισε στο εσωτερικό του κτιρίου, σακούλα που περιείχε ένα βάζο με ναρκωτικές ουσίες και μια ζυγαριά.

Στο σημείο μετέβησαν δύο αστυνομικοί που εκτελούσαν περιπολία ασφαλείας από Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου τους ανέμενε ο καλών και μαζί με ένα ακόμη άτομο, ένοικο της πολυκατοικίας, τους υπέδειξαν τη σακούλα, η οποία βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο του ημιωρόφου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και περί ώρα 15:30 σημειώθηκε έκρηξη από την οποία τραυματίστηκαν οι δύο πολίτες και οι δύο αστυνομικοί.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία, ενώ στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος».

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Έκρηξη στον Κολωνό: Η κατάσταση των τραυματιών

Από τους τέσσερις, πιο σοβαρά τραυματίστηκε ο αστυνομικός που με γυναίκα συνάδελφό του πήγαν στον Κολωνό προκειμένου να ελέγξουν τη σακούλα, με συνέπεια να προκληθεί η έκρηξη.

Ο ανθυπαστυνόμος φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο, τα μάτια, τα χέρια και τα πόδια. Μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή του σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Η γυναίκα αστυνομικός και οι δύο πολίτες, που τραυματίστηκαν πιο ελαφρά στα άκρα και στο πρόσωπο, διακομίστηκαν στον «Ευαγγελισμό».

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Τα πρώτα στοιχεία για τον εκρηκτικό μηχανισμό

Μετά την έκρηξη στον Κολωνό, στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο σημείο της έκρηξης βρέθηκαν υπολείμματα του μηχανισμού. Από τα ευρήματα, ο μηχανισμός φέρεται να αποτελούνταν από μια δισκέτα από ηλεκτρική κουζίνα ή ζυγαριά κουζίνας, μπαταρία και μπουτόν και άγνωστη εκρηκτική ύλη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και της ΕΡΤ.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός εκτιμάται ότι μπορούσε να χωρέσει περίπου 500 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης. Όμως, ειδικοί θεωρούν ότι είχε μικρότερη ποσότητα εκρηκτικών, καθώς η έκρηξη ήταν μικρής ισχύος, η οποία όμως ήταν ικανή να τραυματίσει όσους ήταν κοντά.

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Ανέλαβε η Διεύθυνση για το οργανωμένο έγκλημα, ενημερώθηκε η Αντιτρομοκρατική

Την προανάκριση για την έκρηξη στον Κολωνό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά ενημερώθηκε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε υπόθεση του κοινού εγκλήματος. Αξιωματικοί της Αστυνομίας συλλέγουν στοιχεία, μαρτυρίες και υλικό από κάμερες στην περιοχή στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό του δράστη.

Παράλληλα, γίνεται έρευνα για να εντοπιστεί ο παραλήπτης της σακούλας με τα ναρκωτικά. Αστυνομικοί δεν αποκλείουν αυτός να ήταν ο στόχος και για αυτό να είχαν «παγιδευτεί» τα ναρκωτικά.