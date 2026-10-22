Η απαξιωτική αναφορά Πρετεντέρη.

Με μόλις 12 λέξεις, ο Γιάννης Πρετεντέρης «κατάφερε» να επιδείξει μισογυνισμό και ταυτόχρονα να ξεδιπλώσει την εμπάθειά του για τον Αλέξη Τσίπρα και τα στελέχη της ΕΛΑΣ.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο δημοσιογράφος έκανε απαξιωτική αναφορά στην Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία προκάλεσε μόνο τη χλιαρή αντίδραση της Ράνιας Τζίμα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της δημοσκόπησης της Metron Analysis, ο Στράτος Φαναράς αναφέρθηκε στη «μονομαχία» της ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση. «Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεδιπλώσει όλες τις δυνατότητές του στο τραπέζι, ενώ μένει να δούμε τι άλλες δυνατότητες έχει η ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα η οποία μέχρι στιγμής στηρίζεται κατά βάση στον ίδιο και στην τηλεοπτική παρουσία ορισμένων στελεχών», σημείωσε.

Από όλα αυτά, ο Γιάννης Πρετεντέρης θεώρησε σκόπιμο να κάνει ένα μισογυνιστικό σχόλιο. «Και στην κυρία με το κραγιόν, πώς τη λέμε, κυρία Κουφονικολάκου, Κουφονικόλα…», είπε, προσποιούμενος ότι δεν θυμάται το όνομα της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, θεωρώντας ότι με αυτό το παιδιάστικο «τρικ» τη μειώνει.

«Καλά, εσύ τώρα από το κραγιόν τη θυμάσαι την κ. Κουφονικολάκου;», ήταν η αντίδραση της Ράνιας Τζίμα. «Εγώ; Πάντα στις κυρίες…», επέμεινε ο Γιάννης Πρετεντέρης, για να μην αφήσει καμία αμφιβολία για τον μισογυνισμό που επέδειξε.

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«Εντάξει βρε παιδί μου τώρα…», περιορίστηκε να πει με τον ίδιο χλιαρό τρόπο, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega.

Δείτε το απόσπασμα στο 11:30 του βίντεο

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