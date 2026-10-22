Το 69% εκτιμά στη δημοσκόπηση ότι θα γίνουν δεύτερες εκλογές.

Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 30%, την ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση με 15% και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 13%- στην εκτίμηση ψήφου- δείχνει νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, σύμφωνα με την οποία δέκα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή.

Στη δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, οι περισσότεροι (69%) «βλέπουν» δεύτερες εκλογές, θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση (65%) και η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα.

Δημοσκόπηση: Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24,9% (από 25,1% τον Σεπτέμβριο), έναντι 12,4% της ΕΛΑΣ (από 13,1%) και 10,8% του ΠΑΣΟΚ (από 10,5%). Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (5,2% από 5,7%), το ΚΚΕ (4,8% από 5%), η Πλεύση Ελευθερίας (4,7% από 4,9%), η Φωνή Λογικής (4,4% αμετάβλητο) και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (3,3% από 3,6%). Η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 11,6%.

Στην εκτίμηση ψήφου, το ποσοστό της ΝΔ διαμορφώνεται στο 30%, με δεύτερη την ΕΛΑΣ που φτάνει στο 15% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ (13%). Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης, άλλα επτά κόμματα μπαίνουν στη Βουλή: Ελληνική Λύση (6,2%), ΚΚΕ (5,8%), Πλεύση Ελευθερίας (5,7%), Φωνή Λογικής (5,3%), Ελπίδα για τη Δημοκρατία (4%), Συμμαχία Ελλήνων (3,5%) και ΜέΡΑ25 (3%).

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Δεύτερες εκλογές «βλέπει» το 69%

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 69% εκτιμά ότι θα χρειαστεί να ξαναγίνουν εκλογές και το 28% πιστεύει ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Από αυτούς, το 59% αναμένει ότι θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 40% ότι θα υπάρξει συνεργασία κομμάτων.

Στο σύνολο των ερωτηθέντων, σε ό,τι αφορά τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ή τους συνασπισμούς, οι απόψεις είναι μοιρασμένες. Το 49% είναι υπέρ αυτοδύναμων και το 48% προτιμά κυβερνήσεις συνεργασίας. Επίσης, το 61% τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής και το 38% θέλει πολιτική σταθερότητα.

Προς τη λάθος κατεύθυνση η χώρα, η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα

Η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση εκτιμά το 65% και το 30% προς τη σωστή. Εξάλλου, το 49% δηλώνει ότι προσωπικά είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, το 36% στην ίδια και το 15% σε καλύτερη.

Η ακρίβεια είναι σταθερά το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας και σε αυτή τη δημοσκόπηση, αφού η εν λόγω απάντηση συγκεντρώνει 52%. Η οικονομία ακολουθεί με 34% και η κρίση των θεσμών με 15%.

Το 67% αξιολογεί αρνητικά το συνολικό έργο της κυβέρνησης και το 28% θετικά. Παράλληλα, το 65% έχει αρνητική γνώμη για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ο Κυριάκος Μητσοτάκη, ενώ το 31% έχει θετική άποψη.

Η κυβέρνηση συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών εντυπώσεων στα θέματα της οικονομίας (μισθοί, ακρίβεια, φορολογία κλπ), αφού φτάνει στο 77%. Το 71% αξιολογεί αρνητικά τις επιδόσεις της κυβέρνησης στα θέματα δημοκρατίας και θεσμών, το 64% στα ζητήματα της καθημερινότητας και το 47% στα γεωπολιτικά και τις διεθνείς σχέσεις.

Αν και ελαφρώς βελτιωμένη, η κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ παραμένει «δύσκολη». Το 76% αξιολογεί αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση και το 16% θετικά. Επίσης, το 74% έχει αρνητική γνώμη για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το 18% θετική.

Οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί αρχηγοί και ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός, ενισχυμένη κατά μία ποσοστιαία μονάδα (36%), ενώ σταθερά στο 33% είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ακολουθεί. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας βρίσκεται στην τρίτη θέση, χάνοντας δύο μονάδες (30%), μπροστά από τη Μαρία Καρυστιανού (28%) και την Αφροδίτη Λατινοπούλου (27%), ενώ 25% συγκεντρώνει ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι μία μονάδα πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 28%, ο Αλέξης Τσίπρας 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 6%. Στο 26% είναι η απάντηση «κανένας».

Τι απαντούν για το κόμμα Σαμαρά

Σε ό,τι αφορά ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, στην ερώτηση εάν θα το στηρίξουν, το 67% απαντά ότι αυτό είναι απίθανο, το 18% λέει «όχι τόσο πιθανό», το

10% «αρκετά πιθανό» και το 5% «πολύ πιθανό».

Όλη η δημοσκόπηση της Metron Analysis

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmbjoef04mkh?integrationId=40599y14juihe6ly}