Τα μέτρα δεν συγκρατούν την ακρίβεια λέει το 74,8% στη δημοσκόπηση.

Προβάδισμα της ΝΔ με 31,5%, με δεύτερη την ΕΛΑΣ η οποία συγκεντρώνει το 16,9% στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll που διενεργήθηκε στην Αττική.

Στην δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στον Action 24, το 74,8% πιστεύει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν συγκρατούν την ακρίβεια, που αναδεικνύεται το σημαντικότερο πρόβλημα στην Αττική (66%).

Δημοσκόπηση: Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων της δημοσκόπησης της Opinion Poll, η ΝΔ είναι στο 26,3%, με την ΕΛΑΣ να συγκεντρώνει το 13,9% και το ΠΑΣΟΚ το 8,6%. Ακολουθούν το ΚΚΕ (6,6%), η Πλεύση Ελευθερίας (5%), η Ελληνική Λύση (4,2%), η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (4%) και οι αναποφάσιστοι είναι στο 12,6%.

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Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 31,5% και η ΕΛΑΣ στο 16,9%. Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ (10,2%), μπροστά από το ΚΚΕ (7,9%), την Πλεύση Ελευθερίας (5,9%), την Ελληνική Λύση (5%), την Ελπίδα για τη Δημοκρατία (4,7%) και τη Φωνή Λογικής (3,4%).

Στην παράσταση νίκης, η ΝΔ συγκεντρώνει το 64,9%, με την ΕΛΑΣ στο 8,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 3,6%. Ερωτηθέντες ποιο κόμμα θα ήταν δεύτερο στις εκλογές εάν διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή, το 36,9% απαντά η ΕΛΑΣ, το 28,8% το ΠΑΣΟΚ και το 10,4% η ΝΔ.

Υπέρ της αυτοδυναμίας τάσσεται το 47,8%, ενώ το 45,7% προτιμά κυβέρνηση συνεργασιών.

Ο Τσίπρας μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη λέει το 28,2%

Στην ερώτηση ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 28,2% επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, το 12% τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ το 38,1% απαντά «κανένας» και το 15,1% «άλλος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 30% στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, έναντι 16,6% του Αλέξη Τσίπρα και 5,5% του Νίκου Ανδρουλάκη. «Κανένας» απαντά το 21,4%.

Δυσαρέσκεια για τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Το 74,8% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πάρει μέτρα ικανά να συγκρατήσουν το νέο κύμα ακρίβειας, ενώ το 24,1% εκφράζει αντίθετη άποψη.

Σημαντικότερο πρόβλημα στην Αττική αναδεικνύεται η ακρίβεια και το κόστος ζωής, απάντηση που συγκεντρώνει 66%. Ακολουθούν τα χαμηλά εισοδήματα (19,2%) και η στέγαση/ ενοίκια (18,9%), ενώ το κυκλοφοριακό/ πάρκινγκ είναι στο 17,5%.

Το 48,4% δηλώνει ότι ανησυχεί λόγω της έντασης στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα (34% αρκετά, 14,4% πολύ). Το 30,1% απαντά ότι ανησυχεί λίγο και το 20,6% καθόλου. Τέλος, το 60,2% θεωρεί ότι τα τελευταία επτά χρόνια ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της χώρας.