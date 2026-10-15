Αρνητικά αξιολογεί την κυβέρνηση το σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 62,7% των ψηφοφόρων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc.

Προβάδισμα με υποχώρηση αλλά μακριά από την αυτοδυναμία είναι τα χαρακτηριστικά που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Marc που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1.

Την ίδια ώρα στην πρόθεση ψήφου μικραίνει η ψαλίδα ΕΛΑΣ - ΠΑΣΟΚ. Σε νούμερα αυτό αποτυπώνεται σε ποσοστό 27% από το 27,5% για τη Νέα Δημοκρατία, 13,8% από 14% η ΕΛΑΣ, στη δεύτερη θέση, 10,5% με μικρή άνοδο από το 10,1% της προηγούμενης μέτρησης το ΠΑΣΟΚ και με πτώση μισής μονάδας από 6,5% στο 6% η Ελληνική Λύση.

Στην 5η θέση ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,9% από 6%, η Πλεύση Ελευθερίας από το 4,9% στο 4,7%, νέα πτώση για την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού από το 4,6% στο 3,9% ενώ ποσοστό 3,8% καταγράφει το νεοσύστατο κόμμα Ελλήνων Συμμαχία. Εκτός δημοσκοπικών ποσοστών η Νέα Αριστερά, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη και οι Σπαρτιάτες που έχουν απορροφηθεί προφανώς στο Ελλήνων Συμμαχία.

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Στην εκτίμηση του αποτελέσματος η δημοσκόπηση καταγράφει αντίστοιχα αποτελέσματα με τη Νέα Δημοκρατία να σημειώνει πτώση από το 31% στο 30,4%. Ακολουθεί ο ΕΛΑΣ με 16% από το 15,8% της προηγούμενης μέτρησης της Marc, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με άνοδο από το 11,5% στο 12,4% ενώ στην τέταρτη θέση ισοψηφούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 7% από 7,2% και 6,8% αντίστοιχα.

Σταθερά στο 5,5% παραμένει η Πλεύση Ελευθερίας ενώ η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού χάνει μία μονάδα και βρίσκεται στο 4,5%. Ακολουθεί η Ελλήνων Συμμαχία με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,6% από 3,5% και η Μέρα 25 από το 3,2% στο 2,6%.

'Εδρες

Σε επίπεδο εδρών - με βάση την εκτίμηση ψήφου- το πιο πιθανό σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης είναι «ή Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη ή συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ» σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc.

Αρνητικά αξιολογεί την κυβέρνηση η πλειοψηφία των ψηφοφόρων με το σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 62,7% ενώ μόλις το 36,7% αξιολογεί την κυβέρνηση θετικά.

Σε ερώτημα ποιος ασκεί πιο ουσιαστική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ «πρωταγωνιστεί» με ποσοστό του 16,6% ενώ ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 9,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2% και η Ελληνική Λύση με 6,7%.

Αρχηγοί κομμάτων

Στο ερώτημα ποιος έχει τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 36,7% έναντι των Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη με 21,4% και 16,3% ενώ στο ερώτημα του ποιος είναι πιο αποτελεσματικός η θέση των πολιτικών ηγετών διατηρείται με τα νούμερα να διαφοροποιούνται ωστόσο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 39,4% με τον Αλέξης Τσίπρα να ακολουθεί με 20,6%. Το Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην 3η θέση με ποσοστό της τάξης του 11,3% ενώ ο Κανένας σημειώνει σημαντικά ποσοστά της τάξης του 28,8%.

Σε επίπεδο συμπάθειας όμως, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως κερδίζει τους ψηφοφόρους με ποσοστό του 28,2% με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έπεται με 27,6% και τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκεντρώνει το 18,1%. Και σε αυτόν τον τομέα σημαντικό ποσοστό κερδίζει και ο Κανέναν με ποσοστό 26,1%.

Σε πρακτικό επίπεδο και στο ερώτημα ποιος μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξαναβγαίνει στο προσκήνιο με ποσοστό 30,9% ενώ δεύτερος στη λίστα έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με 22,5% και αρκετά πιο χαμηλά ο Νίκος Ανδρουλάκης με 15,1%. Ωστόσο αυτός που του κερδίζει όλους με 31,5% είναι ο Κανέναν απάντηση που καταγράφει την έλλειψη εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων.

Πτώση καταγράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία αν και διατηρεί το προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει το 30,6% από το 31% της προηγούμενης δημοσκόπησης της Marc ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αντιπάλους του είναι 14,2% από 14,9% για τον Αλέξη Τσίπρα και 7,4% από 8% για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Πιο χαμηλά ποσοστά συγκεντρώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης με 4,9% από 5,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,6% από 4,8% και η Μαρία Καρυστιανού με 3,4% από 3,6%.

Πολιτική σταθερότητα ή αλλαγή;

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Marc το 41,1% των ψηφοφόρων ζητά σταθερότητα ενώ υπάρχει ένα ισχυρό αίτημα αλλαγής στις παραγωγικές ηλικίες. Τα ευρήματα δείχνουν ένα ηλικιακό και ιδεολογικό χάσμα καθώς κεντρώοι - κεντροδεξιοί είναι υπέρ της σταθερότητας και οι κεντροαριστεροί θέλουν την αλλαγή. Οι κεντρώοι ψηφοφόροι σύμφωνα με τη δημοσκόπηση είναι διχασμένοι.

Κυβέρνηση και μέτρα

Μόλις το 13% θεωρεί η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί με όσα μέτρα διαθέτει ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 31,8% θεωρεί ότι χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και έλεγχοι. Στα σημαντικά στοιχεία της δημοσκόπησης είναι ότι πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους, με ποσοστό 53,1%, θεωρούν ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί.

Ακρίβεια

Σχεδόν 3,5 εκατ. πολίτες φαίνεται ότι περνούν δύσκολα σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης. Λιγότεροι από ένας στους 6 είναι άνετοι με τα οικονομικά τους, οι μισοί τα «βγάζουν πέρα» μέτρια (46,5%) και πάνω από 1 στους 3 περνούν «ζόρικα». Σε αυτή τη μερίδα απευθύνονται και τα κυβερνητικά μέτρα αλά σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους.

Η αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα είναι μοιρασμένη καθώς το 45,1% κρίνει θετικό τον απόηχο της επίσκεψης ενώ το 40,7% δεν ικανοποιήθηκε.

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