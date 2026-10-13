Εκτός δημοσκοπικών ποσοστών το κόμμα Κασσελάκη, οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά.

Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο, οι πολιτικές εξελίξεις αλλά και τα μείζονα κοινωνικά προβλήματα, με κυρίαρχο τις ακρίβειας μπαίνουν στο μικροσκόπιο της δημοσκόπησης της Opinion Poll, που παρουσίασε το Action 24.

Οι απόψεις για το κατά πόσο ενισχύθηκαν οι εθνικές θέσεις της Ελλάδας μετά την επίσκεψη Ρούμπιο είναι σχεδόν μοιρασμένες, με το 47% να μην το πιστεύει και το 48,6% να το θεωρεί μάλλον ή σίγουρη την ενίσχυση. Σε επίπεδο ψηφοφόρων το 77,7 % των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας κρίνει ότι η επίσκεψη Ρούμπιο ενισχύει τις εθνικές θέσεις της Ελλάδας, το 18,1% απαντά όχι ενώ αντίστοιχα τα ποσοστά για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, διαμορφώνοντας ως 63,6% και 33,3% αντίστοιχα.

Ανάλογη είναι η άποψη των ερωτηθέντων και αναφορικά με το κατά πόσο η ενεργειακή συμμαχία με τις ΗΠΑ ενισχύει την εθνική ασφάλεια καθώς το 40,8% θεωρεί ότι δεν την ενισχύει ενώ το 55,9% κρίνε το αντίθετο. Στα σημαντικά της δημοσκόπησης είναι ότι τα ποσοστά των ψηφοφόρων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν διαφοροποιούνται σημαντικά καθώς το 83,2% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας κρίνει ότι η ενεργειακή συμμαχία ενισχύει την εθνική ασφάλεια της χώρας ενώ την ίδια άποψη έχει το 75,8% εκείνων του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετη άποψη έχει το 15,8% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και το 24,2% του ΠΑΣΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 25,5%, ποσοστό μειωμένο ωστόσο κατά 0,2%, ενώ η ΕΛΑΣ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 13,3% από ελαφρά άνοδο από το 13,2%, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί σταθερά στην τρίτη θέση με 10,4% από 10,1% σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Oponion Poll του Σεπτεμβρίου ενώ το ΚΚΕ ανεβαίνει στην τέταρτη θέση με 6,1% (από 5,7%) αφήνοντας την Ελληνική Λύση μετά από πολλούς μήνες, πίσω του στην πέμπτη θέση με 5,8% (από 6,1%). Η Πλεύση Ελευθερίας παραμένει στην 6η θέση με 4,3% (από 4,5%) ενώ η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού χάνει ξανά έδαφος και βρίσκεται στο 3,8% από το 4% της δημοσκόπησης του Σεπτεμβρίου.

Η Φωνή Λογικής ακολουθεί με ποσοστό 2,9% από 2,7%, ενώ στα ίδια σχεδόν ποσοστά παραμένουν το ΜέΡΑ25 με 2,3% από 2,1%, σταθερά το ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% και Νίκη με 0.9%. Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll του Οκτωβρίου έχει εξαφανιστεί η Νέα Αριστερά, το κόμμα Κασσελάκη και οι Σπαρτιάτες ενώ το νεοσύστατο κόμμα Κασιδιάρη, συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης 2,9%.

Στην εκτίμηση ψήφου διατηρείται η σειρά των κομμάτων ωστόσο τα ποσοστά καταγράφονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 30,3%, ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 15,9%, ΠΑΣΟΚ με 12,3%, το ΚΚΕ διατηρεί την τέταρτη θέση στο 7,2%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1% η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% , ποσοστό που καταγράφουν και η Συμμαχία Ελλήνων του Ηλία Κασιδιάρη, και τέλος το ΜέΡΑ25% ακολουθεί με 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,7% και η Νίκη με 1,1%. Νέα Αριστερά, Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη δεν καταγράφουν δημοσκοπικά ποσοστά.

Εννιακομματική βουλή φαίνεται να «βγάζει» η εκτίμηση ψήφου καθώς σε επίπεδο εδρών η Νέα Δημοκρατία εκτιμάται ότι θα λάβει 122 έδρες, το ΕΛΑΣ 48, το ΠΑΣΟΚ 37, το ΚΚΕ 21, η Ελληνική Λύση 20, η Πλεύση Ελευθερίας 16, η Ελπίδα της Μαρία Καρυστιανού 14 και από 11 έδρες εκτιμάται ότι θα λάβουν η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Σε επίπεδο καταλληλόλητας πρωθυπουργού ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση με 27,4% ενώ τη δεύτερη θέση κατέχει με αυξημένο ποσοστό ο Κανένας στο 26,5% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,1% (από το 13,9%). Στην 4η θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,1%, σημειώνοντας ελαφρά πτώση από το 7,4%.

Η εγγύτητα ανόδου του βιοτικού επιπέδου είναι το κριτήριο για τους ψηφοφόρους ενώ ακολουθεί η ανάγκη για αλλαγή. Λιγότερο σημαντικά για τους ψηφοφόρους είναι η ανάγκη σταθερότητας λόγω των διεθνών αναταραχών (27,1%) η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και το κράτος δικαίου με ποσοστό 26,4% και το πρόσωπο του αρχηγού και υποψήφιου πρωθυπουργού, που συγκεντρώνει μόλις το 16,4%.

Μέτρα για ενεργειακή κρίση

Διχασμένοι είναι οι ψηφοφόροι με τις ανακοινώσεις για την ενεργειακή κρίση καθώς το 53,6% θεωρεί πολύ ή αρκετά καλά το μέτρο για τη συγκράτηση πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο ενώ αντίθετη άποψη μέχρι το 41,7%. Την ίδια ώρα, μόλις το 43,8% έναντι του 50,8% κρίνει θετικά την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.

Σηματική καθυστέρηση με ποσοστό της τάξης του 76,2% βλέπει η πλειοψηφία των ψηφοφορων από πλευράς κυβέρνησης να λάβει μέτρα ενώ μόλις το 21% κρίνει ότι κινείται γρήγορα.

Αρνητική είναι η εκτίμηση των ψηφοφόρων και για την αντίδραση της ΕΕ. Το σαρωτιικό ποσοστό της τάξης του 80,5% των ερωτηθέντων κρίνει πως η ΕΕ δεν αντιδρά άμεσα και συντονισμένα ενώ ένα ελάχιστον 15,5% έχει την αντίθετη άποψη.

Οι μισοί ερωτηθέντες (50,4%) την ίδια ώρα σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll, επιρρίπτουν ευθύνες στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Το 22% θεωρεί υπεύθυνους εξωγενείς παράγοντες ενώ το 25,9% θεωρεί και τα δύο.

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