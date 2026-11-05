«Το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική αλλαγή εγγυώνται τη βελτίωση της ζωής των συνταξιούχων που τόσα έδωσαν τα χρόνια της κρίσης και εισέπραξαν μόνο ασέβεια από τον κ. Μητσοτάκη», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση οφείλει και μπορεί άμεσα να νομοθετήσει τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Δεν θέλει γιατί έχει άλλες προτεραιότητες: τις απευθείας αναθέσεις και τα δώρα στα ολιγοπώλια», τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική αλλαγή εγγυώνται τη βελτίωση της ζωής των συνταξιούχων που τόσα έδωσαν τα χρόνια της κρίσης και εισέπραξαν μόνο ασέβεια από τον κ. Μητσοτάκη».

Αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Χθες συζητήθηκε στη μείζονα διευρυμένη Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου πιλοτική δίκη μετά από αίτηση συνταξιούχου που αμφισβητεί τη συνταγματικότητα του ισχύοντος καθεστώτος παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και ζητεί τη μη εφαρμογή του κλιμακωτού υπολογισμού.

Αφορά 481.976 συνταξιούχους που βλέπουν κάθε μήνα υπέρογκες κρατήσεις που μειώνουν την παροχή για την οποία κατέβαλαν υπέρογκες εισφορές επί χρόνια.

Χθες ο γενικός επίτροπος της Επικράτειας , με την εισήγηση του, τάχθηκε ευθέως υπέρ της αναμόρφωσης της ΕΑΣ, επισημαίνοντας πως η σημερινή μέθοδος υπολογισμού δημιουργεί σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους συνταξιούχους. Δεν μπορεί η μείωση να επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ. Το 2027 πρέπει να είναι διαφορετικό για τους συνταξιούχους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και επτάμισι χρόνια εξαπατά τους συνταξιούχους και παρά τις δεσμεύσεις δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση μείωσης ή ελάφρυνση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Αντιθέτως η διατήρηση του καθεστώτος έχει καταστήσει την ΕΑΣ ένα μόνιμο μηχανισμό απενεργοποίησης των αυξήσεων στις συντάξεις λόγω του κλιμακωτού υπολογισμού.

Η κυβέρνηση οφείλει και μπορεί άμεσα να νομοθετήσει τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Δεν θέλει γιατί έχει άλλες προτεραιότητες: τις απευθείας αναθέσεις και τα δώρα στα ολιγοπώλια.

Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευθεί για αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων σταδιακά μέσα στην τετραετία με μείωση της από την πρώτη χρονιά και συνέχιση των παρεμβάσεων στην κατεύθυνση αυτή τα επόμενα έτη.

Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά κάθε συζήτηση καταδικάζοντας τους συνταξιούχους σε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις που πλέον δεν εξυπηρετούν κανένα. Πόση «αλληλεγγύη» ακόμα να δώσουν οι συνταξιούχοι;

Οι συνταξιούχοι άκουσαν πολλά λόγια από τον κ.Μητσοτάκη, αλλά εισέπραξαν την απαξίωση και την αλαζονεία της διακυβέρνησης του. Οι πενιχρές ονομαστικές αυξήσεις που δόθηκαν με τη μέθοδο Κατρούγκαλου, ισοπεδώθηκαν από την αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας.

Το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων μειώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας.

Οι συνταξιούχοι ζητούν σεβασμό.

Το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική αλλαγή εγγυώνται τη βελτίωση της ζωής των συνταξιούχων που τόσα έδωσαν τα χρόνια της κρίσης και εισέπραξαν μόνο ασέβεια από τον κ. Μητσοτάκη».