Νέα καταγγελία προς το ΔΣ Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς για τη νέα δημοσκόπηση της Interview.

Νέα καταγγελία προς το ΔΣ Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς για τη νέα δημοσκόπηση της Interview. Το Dnews δημοσιεύει την καταγγελία με θέμα: «Διαβλητή δημοσκόπηση εταιρείας Interview»

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Α.Π. : «Στη διαδικτυακή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών (Οκτώβριος 2026), διαπιστώθηκε ότι το ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν προσβάσιμο από οποιονδήποτε είχε στην κατοχή του τον σχετικό σύνδεσμο και όχι μόνο από τους προσκεκλημένους συμμετέχοντες, επέτρεπε στους χρήστες να συμμετάσχουν όσες φορές ήθελαν, αρκεί να έβαζαν τον browser τους σε λειτουργία ανώνυμης περιήγησης.

Οι χρήστες μπορούσαν ανεμπόδιστα, δηλαδή, να καταχωρίσουν πολλαπλές συμμετοχές, με τις ίδιες, παρεμφερείς ή και τελείως διαφορετικές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, πρακτικά χωρίς κανέναν περιορισμό, πέραν του χρόνου που θα αποφάσιζαν να διαθέσουν.

Σημειώνεται ότι στην ταυτότητα όλων των δημοσκοπήσεων της εταιρείας Interview αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη συλλογή των στοιχείων:

«Μέθοδος συλλογής στοιχείων : OnLine survey, μέσω Web Panel της Interview. Η συμμετοχή των ερωτηθέντων έγινε κατόπιν ατομικής πρόσκλησης και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικά δομημένο εργαλείο συλλογής δεδομένων (computer-assisted Web interviewing – CAWI).»

Πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα, χρήση της οποία έχουν κάνει κατά το παρελθόν και άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων, δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν δικλείδες ασφαλείας τόσο για την ανώνυμη περιήγηση όσο και για μεθόδους αλλαγής διεύθυνσης IP.

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Στον σύνδεσμο της εταιρείας Interview, που ήταν προσβάσιμος από οποιονδήποτε, οι δικλείδες αυτές απουσίαζαν.

{https://www.youtube.com/watch?v=0Hv_oP7KJJk}

Προς απόδειξη της καταγγελίας, παρουσιάζουμε τεκμήρια από τις δύο φορές που καταχωρήσαμε πολλαπλές συμμετοχές στο ερωτηματολόγιο της Interview - την πρώτη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 και τη δεύτερη τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου καταγράψαμε τις πολλαπλές καταχωρήσεις μας σε φωτογραφίες, με ταυτόχρονη χρήση αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής της ώρας.

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι τα ερωτήματα σχετικά με το σε ποιους βουλευτές θα έβαζε ο συμμετέχων σταυρό προτίμησης εμφανίζονται μόνο για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μόνο αν έχει δηλώσει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει ΝΔ. Οι βουλευτές των άλλων κομμάτων δεν απασχολούν τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

Επαναλάβαμε την ίδια «άσκηση» τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ώστε να διαπιστώσουμε αν η ελεύθερη πρόσβαση και οι απεριόριστες συμμετοχές στη δημοσκόπηση εξακολουθούσαν να ισχύουν και καταγράψαμε ξανά τις πολλαπλές καταχωρήσεις μας - αυτή τη φορά σε video σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μην αφήνεται κανένα περιθώριο αμφιβολίας».