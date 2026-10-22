Εξαφανισμένα τα στελέχη του κόμματός της, ασαφές το πολιτικό της σχέδιο.

Πού βρίσκεται και τι κάνει πολιτικά η Μαρία Καρυστιανού; Το ερώτημα επανέρχεται μετά τη νέα επίθεση του κόμματός της στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, με αφορμή τη μέτρηση της GPO που καταγράφει την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 2,6% στην εκτίμηση ψήφου. Το κόμμα προειδοποιεί, μάλιστα, ότι οι εταιρείες που, κατά την άποψή του, παρουσιάζουν «κίβδηλα στοιχεία» θα λογοδοτήσουν την επομένη των εκλογών.

Πέρα όμως από την αντιπαράθεση με τους δημοσκόπους, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα: ποιοι συγκροτούν σήμερα τη δημόσια εικόνα του κόμματος; Μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις στελεχών, η Μαρία Γρατσία παραμένει η πλέον αναγνωρίσιμη εκπρόσωπός του, ενώ δημόσιες παρεμβάσεις έχει κάνει και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Κατά τα άλλα, η παρουσία του κομματικού επιτελείου στον δημόσιο διάλογο παραμένει περιορισμένη. Και όσο η «Ελπίδα» αντιπαρατίθεται με τους δημοσκόπους, τόσο εντονότερο γίνεται το ερώτημα πότε θα παρουσιάσει τα στελέχη και τις προτάσεις της στους πολίτες.

Α.