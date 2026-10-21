Τι δείχνει -και- η έρευνα της OPINION για την Αττική.

Δεν είναι η πρόθεση ψήφου σε όλες μα όλες τις έρευνες που δείχνει πως η ΕΛΑΣ θα είναι δεύτερο κόμμα στις προσεχείς εκλογές.

Είναι πρωτίστως η εικόνα και η σύγκριση του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε είναι της OPINION το βράδυ της Τρίτης στο Action24 για την περιφέρεια Αττικής.

Ας δούμε ορισμένα ευρήματα:

-Στο ερώτημα ποιος από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης πιστεύευτε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη" το 28,2% δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας και μόλις το 12% δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία ο Κ. Μητσοτάκης επιλέγεται από το 30%, το 21,4% δηλώνει ο ...Κανένας, το 16,6% ο Αλέξης Τσίπρας και μόλις το 5,5% ο Νίκος Ανδρουλάκης!

-Στην παράσταση νίκης- το 64,9% δηλώνει Νέα Δημοκρατία, το 8,5% την ΕΛΑΣ και μόλις το 3,6% το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό παρότι ο κεντρικός εκλογικός στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι «ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά»! Κατ΄ ουσίαν δηλαδή δεν πιστεύει ούτε το ένα τρίτο των ψηφοφόρων του ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει στις εκλογές!

-Στο ερώτημα «ανεξάρτητα από τις κομματικές σας προτιμήσεις αν την ερχόμενη Κυριακή γίνονταν εκλογές ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα ήταν δεύτερο» το 36,9% απαντά η ΕΛΑΣ, το 28,8% το ΠΑΣΟΚ και 10,4% η ...Νέα Δημοκρατία!

Επιπλέον, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ λαμβάνει στην Αττική 26,3%, η ΕΛΑΣ το 13,9% και το ΠΑΣΟΚ 8,6%. Στην δε εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 31,5%, η ΕΛΑΣ 16,9% και το ΠΑΣΟΚ 10,2%.

Συμπεράσματα;

-Σε κανέναν μα κανένα δείκτη ΚΑΙ αυτής της έρευνας το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μπροστά από την ΕΛΑΣ. Σε όλες τις μετρήσεις και σε ΟΛΟΥΣ τους δείκτες είναι τρίτο!

-Ο Αλέξης Τσίπρας υπερέχει επίσης σε όλους τους δείκτες του Νίκου Ανδρουλάκη -και, κυρίως, στις ερωτήσεις που αφορούν την πρωθυπουργισιμότητα.

-Σε καμία δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε καν δεύτερο κόμμα.

-Ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή που επιδιώκει πραγματικά να αποτελέσει ουσιαστικό αντίπαλο για τη ΝΔ θα πρέπει να επιτύχει μια νέα ώθηση για το εγχείρημά του. Είναι όντως ένα μικρό θαύμα αυτό που πέτυχε έως τώρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αρκεί.