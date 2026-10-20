Λάδι στη φωτιά των κινητοποιήσεων μαθητών και φοιτητών επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση! -Γιτί πρέπει να τους τρελλανουν στη νομιμότητα!

Λάδι στη φωτιά ρίχνει η κυβέρηση επιχειρώντας να σπιλώσει πολιτικούς της αντιπάλους και να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της ενόψει των κινητοποιήσεων!

Εν αρχή είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υπουργός Υγείας, ο Νίκος Ρωμανός και ο φιλοκυβερνητικά σάιτ που εκμεταλλεύονται και διαστρεβλώνουν χωρίς αίσθηση της σοβαρότητας της στιγμής μια ανάρτηση πρώην γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Στάχτου-Λαμπρινίδη που ευχόταν «άντε και στα δικά μας». «Προτρέπει σε λεηλασίες», «να τι επιδιώκει ο Τσίπρας» ακούστηκαν και γράφτηκαν μεταξύ άλλων, σε γραμμή ...«Ομάδας Αλήθειας»! «Αλήθειας» κατ΄ευφημισμόν, όπως λέμε την Μαύρη Θάλασσα Εύξεινο Πόντο, καθώς ο Στάχτος-Λαμπρινίδης αναφέρεται στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και προφανώς όχι στις λεηλασίες.

«Λεπτομέρεια»: Το ότι ο Τσίπρας δεν έχει καμία οργανωμένη δύναμη στη νεολαία -τουλάχιστον προς το παρόν- δεν έχει καμία σημασία για το Μαξίμου και τις παρακρατρικές μεθοδεύσεις του. Όπως δεν έχει καμία σημασία και το ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν δείχνει -πάλι τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή- ιδιαίτερη ανησυχία για το ενδεχόμενο οι κινητοποιήσεις να οδηγήσουν σε ακρότητες. Αρκεί να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Μικρές και τυχοδιωκτικές αντιδράσεις από κάποιους που εκτιμούν ότι μπορεί να ταξιδέψουν με παλιά εισιτήρια, επαναφέροντας το κλίμα του 2015!

Την ίδια στιγμή η Σοφία Βούλτεψη, σε γραμμή Κυρανάκη, θεωρεί υπεύθυνο το ΚΚΕ για ότι συμβεί στις κινητοποιήσεις! Τι και αν το ΚΚΕ περιφρουρεί απολύτως τις δυνάμεις του, τι και αν δεν παρασύρεται σε προβοκάτσιες- λεπτομέρειες αυτά για την πρώην υπουργό που πρέπει να δημιουργήσει αντικομμουνιστικά αντανακλαστικά και να διεκδικήσει «γαλάζιες» ψήφους στην περιφέρειά της!

Η κυβέρνηση αρχίζει ήδη να παίζει επικίνδυνα παιχνίδια ενόψει των κινητποιήσεων, με τους μαθητές και τους φοιτητές να έχουν ένα και μόνο δρόμο: Να τους ταράξουν στη νομιμότητα. Με το τραγούδι και τα εφευρετικά τους συνθήματα να δημιουργήσουν κλίμα και να αναγκάσουν την κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα προβλήματά τους.

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