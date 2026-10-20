Σε κινητοποιήσεις υγειονομικοί, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι του υπουργείου Πολιτισμού - Στις 25 Νοεμβρίου η 24ωρη Πανελλαδική Απεργία.

Η Τετάρτη αναδεικνύεται σε μια πολύ κρίσιμη για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων στη χώρα.

Οι μαθητές και οι φοιτητές, θα διαδηλώσουν σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα με επίκεντρο το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12 το μεσημέρι. Όπως θα διαβάσετε στα αντίστοιχα ρεπορτάζ του Dnews, απεργίες έχουν προκηρύξει για την Τετάρτη η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, ενώ το απόγευμα σήμερα οι φοιτητές στρατοπεδεύουν μέχρι το πρωί της Τετάρτης στην πλατεία Συντάγματος με σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων και η πραγματοποίηση συναυλίας.

Ωστόσο μαθητές, φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικοί δεν θα είναι μόνοι στους δρόμους την Τετάρτη.

Απεργούν οι υγειονομικοί με συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος στις 12 το μεσημέρι, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Νωρίτερα, στις 10 το πρωί, στην πλατεία Κοτζιά αλλά και στην έδρα όλων των περιφερειών, διοργανώνουν συγκεντρώσεις οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν: «Διεκδικούμε λύσεις σε όλα μας τα αιτήματα, πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, 70% σε όλες τις συντάξεις χηρείας, τα 400 ευρώ να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς ηλικιακά όρια, επαναφορά των πληρωμένων Δώρων μας, κατάργηση της "εισφοράς αλληλεγγύης", πληρωμή των αναδρομικών, μέτρα για προσλήψεις προσωπικού στην Υγεία, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικές παροχές - κοινωνικός τουρισμός και ό,τι άλλο μας έχει αφαιρεθεί, έχουμε πληρώσει και συνεχίζουμε σε όλη μας τη ζωή».

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία, την Τετάρτη 21 Οκτώβρη και στην συγκέντρωση στο Υπουργείο Πολιτισμού (Μπουμπουλίνας 20), στις 10.30 π.μ. απευθύνει το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα σωματεία του Υπουργείου.

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Στάση εργασίας έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι στους δήμους και συγκέντρωση στο υπουργείο Εσωτερικών, ενώ σημαντική θεωρείται η διεθνής κινητοποίηση στα Λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου.

Και όλα αυτά ενόψει της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας στις 25 Νοεμβρίου.