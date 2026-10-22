Πού να το ξερε ο Χρ. Σταϊκούρας το 2020 ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα γινόταν αντίπαλος του Κ. Μητσοτάκη...

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του Εμμανουήλ Μαματζάκη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η οποία περνά σήμερα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο καθηγητής Οικονομικών είχε διατελέσει γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής επί κυβέρνησης Σαμαρά, ενώ είχε συνδεθεί και με τον κύκλο των οικονομικών συμβούλων του πρώην πρωθυπουργού.

Η επιλογή του από το Υπουργικό Συμβούλιο έγινε το 2020, με πρόταση του τότε ΥΠΟΙΚ Χρ. Σταϊκούρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης. Τότε δεν υπήρχε υπόνοια ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα διαγραφεί από τη ΝΔ και θα συγκροτήσει δικό του κόμμα.

Στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής θα φανεί αν η διαδικασία θα παραμείνει αυστηρά θεσμική ή αν όσα έχουν μεσολαβήσει επηρεάζουν το «κλίμα».

Α.