Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός.

Θα πάει τελικά ο Αντώνης Σαμαράς στο Πολεμικό Μουσείο την Κυριακή όπου θα μιλήσει ο Κώστας Καραμανλής ως καλεσμένος των απόστρατων αξιωματικών.

Είναι καλεσμένος ως πρώην πρωθυπουργός και δεν έχει κανένα λόγο να χάσει την κοινή φωτό με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό.

Τώρα ο Κ. Καραμανλής έχει σχεδιάσει να στηλιτεύσει το ξέπλυμα της Τουρκίας από την Ευρώπη και συνολικά την Δύση.

Μετά την κύρωση του παράνομου Τουρκολιβυκού μνημονίου από την Λιβύη το πιο πιθανόν είναι ότι θα υπάρξει και ειδική αναφορά Καραμανλή στις επιδιώξεις της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews αιχμή καθαρή προς την κυβέρνηση δεν θα υπάρξει.

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Λ.Ι.