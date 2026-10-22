Χωρίς διπλωματικό σύμβουλο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ένα παράξενο κενό φαίνεται πως υπάρχει στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε στο παρελθόν ως διπλωματικό σύμβουλο τον καθηγητή Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος μετακινήθηκε στη ΝΔ για να συνεργαστεί με τον Κ. Μητσοτάκη και, τελικά,να αποχωρήσει και από το Μέγαρο Μαξίμου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, έχει απομακρυνθεί από τον στενό κύκλο συνομιλητών του και ο καθηγητής Π. Κ. Ιωακειμίδης, που συμβούλευε τους προκατόχους του.

Το ερώτημα που θέτουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη στήλη είναι αν αρκεί ο δικηγόρος Δ. Μάντζος, τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, για να σηκώσει το βάρος στα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Και κυρίως, αν πρόκειται να καλυφθεί το κενό με κάποιο πρόσωπο που θα αναλάβει επισήμως αυτόν τον ρόλο.

Α.