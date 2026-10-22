Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ, τουλάχιστον 3,3 εκατ. ευρώ μοιράζει την Κυριακή (25/10).

Περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη σημερινή (22/10) κλήρωση.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 6, 9, 12, 14, 31 και Τζόκερ το 9.

Άλλο ένα τζακ ποτ, το 12ο, σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Δεκαπέντε δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση, την Κυριακή (25/10), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=JoI1YwoOMOg}

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