Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για την παρτίδα που ανακαλείται - Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές.

Ο ΕΦΕΤ σε ανακοίνωσή του γνωστοποιεί στο καταναλωτικό κοινό την ανάκληση κατεψυγμένου μπιφτεκιού κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας. Όπως σημειώνεται «καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν με τα στοιχεία: ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ HAMBURGER (κατεψυγμένο), βάρους 850 γρ., με αριθμό παρτίδας Lot 15626, με ημερομηνία κατάψυξης 05/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης 05/06/2027, που παράγεται από την εταιρεία «ΜΕΑΤΚΑ Α.Ε.». να μην καταναλώσουν, καθώς κατά τη διενέργεια ελέγχων του ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας) και σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης του ΕΦΕΤ διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα. Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

ΕΦΕΤ: Το προϊόν που ανακαλείται παρτίδα του