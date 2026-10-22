Για το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ τοποθετήθηκε ο πρώην καλαθοσφαιριστής και μέλος της ΕΛΑΣ, Άγγελος Κορωνιός.

«Είμαι συγκλονισμένος με τις εξελίξεις τις τελευταίες μέρες. Εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για το ευ αγωνίζεσθαι όταν υπάρχουν υποψίες στημένων παιχνιδιών» σημείωσε ο Αγγελος Κορωνιός, μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των φιλάθλων.

Με αφορμή τις συλλήψεις και τις αποκαλύψεις για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων, ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής Άγγελος Κορωνιός έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ, τονίζοντας ότι οι καταγγελίες δεν αφορούν μόνο τον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά αγγίζουν ακόμη και τον σχολικό αθλητισμό.

Όπως ανέφερε το θέμα «δεν είναι μόνο αθλητικό, είναι και κοινωνικό. Βλέπουμε ότι οι καταγγελίες είναι ναι μεν στο αθλητικό κομμάτι, στο επαγγελματικό, αλλά εδώ έχουν μπει και στα σχολεία και η διαφθορά έχει φτάσει μέχρι στα σχολεία, για να μπορέσουν να πάρουν μόρια για να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο», αναδεικνύοντας την ευρύτερη κοινωνική διάσταση της υπόθεσης.

Επισήμανε πως οι αποκαλύψεις πλήττουν την προσπάθεια να έρθουν οι νέοι κοντά στον αθλητισμό, καθώς κλονίζουν την εμπιστοσύνη των παιδιών και των οικογενειών τους στις αξίες του αθλητισμού σημειώνοντας πως υπάρχει πρόβλημα γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να πείσουμε αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές για το πως θα μπορέσουμε να τους φέρουμε στον αθλητισμό μετά από αυτές τις καταγγελίες».

Παράλληλα ο Άγγελος Κορωνιός άσκησε κριτική για την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των καταγγελιών, σημειώνοντας ότι είχαν προηγηθεί αναφορές και δημοσιεύματα που, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει νωρίτερα σε διερεύνηση της κατάστασης στην Ομοσπονδία. Όπως είπε «νομίζω ότι σήμερα έγινε μια ανακοίνωση από τη ΝΔ, για τον μηχανισμό, για να κάνει μια διερεύνηση και ξεκαθάρισμα στην Ομοσπονδία, αλλά νομίζω ότι είναι κατόπιν εορτής. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 1-2 χρόνια, όταν υπήρχαν καταγγελίες από το Μαρούσι και από δημοσιεύματα, έτσι ώστε να έχει προλάβει καταστάσεις».

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Σημείωσε επίσης «έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι θα τιμωρηθούν οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη και να επανέλθει η αξιοπιστία στο ελληνικό μπάσκετ και στον κόσμο».

«Ξεφτιλιζόμαστε στην Ευρώπη»

Αναφερόμενος στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο Άγγελος Κορωνιός είπε πως προσωπικά «με εξοργίζει να βγαίνουν τέτοια θέματα και ένας άνθρωπος όπως είναι ο κ. Λιόλιος να δημιουργεί τέτοια προβλήματα στον χώρο, σε ένα σωματείο και σε μια ομοσπονδία η οποία μας έχει κάνει υπερήφανους όλους τους Έλληνες».

Υπογράμμισε πως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ότι οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες για τη διερεύνησή της, ενώ προειδοποίησε για τον αντίκτυπο που έχουν οι αποκαλύψεις στην εικόνα του ελληνικού μπάσκετ και της χώρας στο εξωτερικό. Εκτίμησε ότι «έχει δρόμο η υπόθεση αυτή. Το κακό είναι ότι είναι όλο αυτό κακό για το ελληνικό μπάσκετ και γενικά αν θέλετε τη γνώμη μου, ξεφτιλιζόμαστε και στην Ευρώπη γιατί αυτό έχει πάρει διαστάσεις και στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να μην είναι και καλό για τη χώρα μας».

Ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής, εξήγησε παράλληλα και τους λόγους που τον οδήγησαν να κάνει το επόμενο βήμα στον χώρο της πολιτικής, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως εξήγησε «έπαιξε μεγάλο ρόλο για μένα η συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Μου έδειξε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός, προσιτός, ειλικρινής και με θετική αύρα και με όραμα για να μπορέσει να αλλάξει αυτό τον τόπο στις επόμενες εκλογές».

Ανέφερε πως η συνάντηση αυτή υπήρξε καθοριστική για την απόφασή του να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο μετά τον αθλητισμό, επιδιώκοντας να συμβάλει στην κοινωνία και στον αθλητισμό μέσα από την πολιτική.

Δείτε τη συνέντευξη του Άγγελου Κορωνιού

{https://youtu.be/99Td4F5F4sk}