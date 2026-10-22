Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν και τι κυβέρνηση προτιμούν οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση.

Προβάδισμα της ΝΔ με 16% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 14,5% της ΕΛΑΣ και 11% του ΠΑΣΟΚ καταγράφει δημοσκόπηση της Pulse, η οποία σκιαγραφεί τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές.

Στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η ΝΔ προηγείται με 26% και ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 14,5%, ενώ αμφότερα τα κόμματα χάνουν από μισή ποσοστιαία μονάδα. Τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ, που ενισχύεται κατά το ίδιο ποσοστό και φτάνει στο 11%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση (6,5% από 7,5%), μπροστά από το ΚΚΕ (6% αμετάβλητο), την Πλεύση Ελευθερίας (5% αμετάβλητο), την Ελπίδα Δημοκρατίας (3,5% από 5%), τη Συμμαχία Ελλήνων (3,5%) και τη Φωνή Λογικής (3%), ενώ η «γκρίζα» ζώνη διαμορφώνεται στο 12,5%.

Η δημοσκόπηση περιελάμβανε και σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων. Σε αυτό, το ποσοστό της ΝΔ φτάνει στο 30%, της ΕΛΑΣ στο 16,5% και του ΠΑΣΟΚ στο 13%. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, 10 κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, αφού ακολουθούν: Ελληνική Λύση (7,5%), ΚΚΕ (6,5%), Πλεύση Ελευθερίας (5,5%), Ελπίδα για τη Δημοκρατία (4%), Συμμαχία Ελλήνων (4%), Φωνή Λογικής (3,5%) και ΜέΡΑ25 (3%).

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Δημοσκόπηση: Τα κριτήρια της ψήφου

Οι μισοί από τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απαντούν ότι το βασικό κριτήριο για την ψήφο τους θα είναι η οικονομία και το κόστος ζωής. Το 18% λέει ότι το βασικό κριτήριο θα είναι η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου και το 8% τα κοινωνικά θέματα, η υγεία και η παιδεία.

Σε άλλη, σχετική ερώτηση το 53% δηλώνει ότι η προοπτική θα είναι το κύριο κίνητρο/ συναίσθημα με το οποίο θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Για το 20% θα είναι η ανησυχία- ασφάλεια και για το 10% ο θυμός-τιμωρία.

Η αντιπολίτευση και ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Σε ό,τι αφορά ποιο κόμμα κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, το 15,5% επιλέγει το ΠΑΣΟΚ, το 11% την Πλεύση Ελευθερίας, το 9,5% την ΕΛΑΣ, το 7,5% την Ελληνική Λύση και το 6% το ΚΚΕ.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29%, ο Αλέξης Τσίπρας 16% και το 11% λέει «κανένας», ενώ στο 8% είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τι κυβέρνηση προτιμούν

Το 43% των ερωτηθέντων προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ποσοστό μειωμένο κατά δύο μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Pulse. Την ίδια ώρα, το 36% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας (από 38%), ενώ για το 13% δεν υπάρχει διαφορά.

Τα μέτρα για την ακρίβεια

Ερωτηθέντες για τα μέτρα της κυβέρνησης σχετικά με την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια των καυσίμων, το 41% δηλώνουν πως είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται κι άλλα. Από την άλλη, το 38% εκτιμά ότι τα μέτρα είναι προς τη λάθος κατεύθυνση.

Το 13% θα ψήφιζε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά

Από τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση, το 13% λέει ότι θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αφού το 5% απαντά «σίγουρα ναι» και το 8% «μάλλον ναι». Το 63% λέει «σίγουρα όχι» και το 15% «μάλλον όχι».

Όλη η δημοσκόπηση της Pulse

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmbjlbthup49?integrationId=40599y14juihe6ly}