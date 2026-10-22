Τρία λεπτά ήταν αρκετά ώστε η Λεβερκούζεν να πετύχει δύο γκολ απέναντι στον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ το «πάλεψε», όμως η ανωτερότητα της Λεβερκούζεν ήταν εμφανής στο χορτάρι του Παγκρητίου, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 για τη 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί ξεκίνησαν την αναμέτρηση έχοντας μία πρώτη καλή στιγμή στο 11΄, με τον Μπλάσβιχ να αποκρούει σουτ του Νους έξω από την περιοχή. Η Λεβερκούζεν άρχισε να δείχνει τις προθέσεις της από το 15΄ και μετά, με τον Λίλο να αποκρούει εντυπωσιακά στις προσπάθειες των Σικ, Χόφμαν και Γκαρσία.

Δύο λεπτά ήταν αρκετά για τη Λεβερκούζεν ώστε να κάνει τη ζημιά στην ομάδα του Χρήστου Κόντη, καθώς στο 35΄ και στο 38΄ ο Χόφμαν πέτυχε δύο τέρματα για τις «ασπιρίνες».

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και να βρει γκολ. Στο 54΄ ο Μπλάσιχ απέκρουσε την προσπάθεια του Κωστούλα, ενώ η μπάλα πέρασε άουτ στο 73΄ από τον Θεοδοσουλάκη.

Ο Λίλο συνέχισε τις καλές αποκρούσεις και στο 83’ σε προσπάθεια του Τέγια, διατηρώντας το σκορ ως το τέλος στα επίπεδα του 0-2.

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Οι συνθέσεις των ομάδων

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (83’ Γκονζάλες), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (72’ Αποστολάκης), Αθανασίου, Αϊτόρ (72’ Θεοδοσουλάκης), Νους (83’ Σιτμαλίδης), Κόντρο (61’ Φούντας).

Λεβερκούζεν (Κάρλος Μαρτίνεθ): Μπλάσβιχ, Βάθκεθ (75’ Ταπσόμπα), Μπαντέ, Κουάνσα, Μεντίνα (68’ Γκουτιέρες), Γκαρσία, Φερνάντες, Τίλμαν (75’ Ντιαμπί), Χόφμαν (64’ Μάτσα), Μορέιρα, Σικ (64’ Τέγια)