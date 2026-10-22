Το 2/2 στο Conference League έκανε ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο Αλμάτι και με σκορ 5-1 επικράτησε της Καϊράτ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League.



Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε ξεκάθαρες τις προθέσεις της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Στο 6ο μόλις λεπτό, ο Ταμπόρδα εκμεταλλεύτηκε την κάθετη του Κυριακόπουλου, έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Καϊράτ και έκανε το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός ήταν επιρρεπής στα λάθη, επιτρέποντας στους Καζάκους να απειλήσουν την εστία τοιυ Πένια. Μετά το 20΄ το «τριφύλλι» άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του.

Στο 24΄ ο Ντέσερς ανατράπηκε στην περιοχή από τον Μαρτίνοβιτς και με εύστοχη εκτέλεση από τα 11 βήματα διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» ξαναβρήκαν δίχτυα με τον Τεττέη στο 31΄, όμως ο Έλληνας επιθετικός ήταν ελάχιστα εκτεθιμένος και το γκολ ακυρώθηκε.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ακολουθώντας την ίδια «συνταγή», βρίσκοντας γρήγορο γκολ. Στο 47΄ οι πράσινοι τιμώρησαν την άμυνα των Καζάκων, η οποία βρισκόταν πολύ ψηλά στο γήπεδο για να πιέσει. Ο Τεττέη έβγαλε την κάθετη στον Ντέσερς, εκείνος έφυγε στην κόντρα και με υπέροχο τελείωμα έκανε το 3-0.

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Το τέταρτο γκολ ήρθε στο 56΄. Ο Κάνγκουα, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, ανέλαβε την εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή της Καϊράτ και με υποδειγματικό χτύπημα έγραψε το 4-0.

Το 5-0 πέτυχε στο 75΄ ο Ραστόντερ. Ο Τεττέη επιχείρησε να βρει τον Βορειομακεδόνα με κάθετη, η άμυνα της Καϊράτ έκοψε, όμως οι κόντρες ευνόησαν τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος με άνεση νίκησε τον Αναρμπέκοφ.

Το γκολ της τιμής ήρθε για την Καϊράτ στο 79΄ από τον Μπεκμπολά, μετά από λάθος του Κάτρη.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Καϊράτ (Ουραζμπακτίν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ, Μαρτίνοβιτς, Μπάιμπεκ (Σιρομπόκοφ 32′), Μάτα (Κούργκιν 64′), Μεντόνσα, Όκσανεν (Κασαμπουλά 65′), Μρίνσκι, Γκουάλ (Μπεκμπολά 65′), Τουγιακμπάγεφ, Εντμίλσον (Γιούκολα 46′).

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι (Κάτρης 76′), Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Λουζά (Τσιριβέγια 65′), Καμαρά (Κάνγκουα 56′), Ταμπόρδα, Αντίνο (Πελίστρι 65′), Τεττέη, Ντέσερς (Ραστόντερ 56′).