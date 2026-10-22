Δύσκολο έργο για τον ΟΦΗ, ο οποίος θα έχει στο πλευρό του πάνω από 16.000 «Ομιλήτες».

Τη γερμανική Μπάγερ Λεβερκούζεν υποδέχεται απόψε (22/10) ο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο ΟΦΗ φιλοδοξεί να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά τις ήττες από τη Ρεν και Καλαμάτα, απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, το οποίο από αρκετούς είναι ένα εκ των φαβορί για τη κατάκτηση του τροπαίου.

Χαμόγελα για τον Χρήστο Κόντη, καθώς οι Ταξιάρχης Φούντας και Χρήστος Σιέλης ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις που τους ταλαιπωρούσαν και είναι «ετοιμοπόλεμοι» για την αποψινή αναμέτρηση. Μεγάλη απουσία για τους «Κρητικούς» ο τερματοφύλακας, Νίκος Χριστογεώργος, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στην Καλαμάτα.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4.