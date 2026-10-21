Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport.

Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν την Πέμπτη 22/10 τα ευρωπαϊκά ταξίδια τους σε UEFA Europa League και UEFA Conference League, στη MagentaTV. Τα κανάλια Magenta Sport θα μεταδώσουν τις κρίσιμες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, καθώς και 11 ακόμα ματς για τις δύο διοργανώσεις, ενώ η δημοσιογραφική ομάδα της MagentaTV θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους και ειδικές εκπομπές.

Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Σπάρτα Πράγας (22:00, Magenta Sport 3 & 4K), στην πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας των δύο ομάδων, με τους «ερυθρόλευκους» να μετρούν 9 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε League Phase του UEFA Europa League, έχοντας δεχθεί μόλις δύο γκολ. Νωρίτερα, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν (19:45, Magenta Sport 4), με στόχο να πετύχει τη δεύτερη νίκη του απέναντι σε γερμανική ομάδα στη φετινή διοργάνωση, μετά το 2-0 επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα. Για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, ο Παναθηναϊκός, που προέρχεται από νίκη με 2-1 κόντρα στην Μπόρατς, θα ταξιδέψει στο Καζακστάν για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι (17:30, Magenta Sport 3), στην πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας του με ομάδα από τη συγκεκριμένη χώρα.

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Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Εκτός από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, στο πρόγραμμα των καναλιών Magenta Sport ξεχωρίζουν τα ματς Γιουβέντους-Ρεν (19:45, Magenta Sport 5 & Start), Στουρμ Γκρατς-Μαρσέιγ (19:45, Magenta Sport 7), Ομόνοια-Μπενφίκα (22:00, Magenta Sport 4), Μπόρνμουθ-Μίλαν (22:00, Magenta Sport 5), Μπεσίκτας-Κρίσταλ Πάλας (22:00, Magenta Sport 6) και Σέλτικ-Θέλτα (22:00, Magenta Sport 8), για το UEFA Europa League. Από το UEFA Conference League ξεχωρίζει ο αγώνας Άγιαξ-Αταλάντα (22:00, Magenta Sport 9).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport

Την ημέρα της αγωνιστικής δράσης οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους τις εκπομπές «European Football Show» (18:00 & 00:05, Magenta Sport 2) με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Τόλη Χριστοφοράκη και «European Football Show Greek Edition» (19:45 & 22:00, Magenta Sport 2) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, που θα μεταφέρουν όλα τα νέα των ελληνικών ομάδων με απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, ενώ θα παρουσιάσουν αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Παράλληλα, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19:45 & 22:00, Magenta Sport 1) με τον Γιώργο Μπιτσικώκο θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλες τις αναμετρήσεις των UEFA Europa League και UEFA Conference League.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Europa League (League Phase, 3η Αγωνιστική)

Εκπομπή «European Football Show» (Πέμπτη 22/10, 18:00, Magenta Sport 2)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 22/10, 19:45, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 22/10, 19:45, Magenta Sport 2)

ΟΦΗ-Λεβερκούζεν (Πέμπτη 22/10, 19:45, Magenta Sport 4)

Γιουβέντους-Ρεν (Πέμπτη 22/10, 19:45, Magenta Sport 5 & Start)

Λεχ Πόζναν-Σάντερλαντ (Πέμπτη 22/10, 19:45, Magenta Sport 6)

Στουρμ Γκρατς-Μαρσέιγ (Πέμπτη 22/10, 19:45, Magenta Sport 7)

Ντίναμο Ζάγκρεμπ-Ναϊμέγκεν (Πέμπτη 22/10, 19:45, Magenta Sport 8)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 22/10, 22:00, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 22/10, 22:00, Magenta Sport 2)

Ολυμπιακός-Σπάρτα Πράγας (Πέμπτη 22/10, 22:00, Magenta Sport 3 & 4K)

Ομόνοια-Μπενφίκα (Πέμπτη 22/10, 22:00, Magenta Sport 4)

Μπόρνμουθ-Μίλαν (Πέμπτη 22/10, 22:00, Magenta Sport 5)

Μπεσίκτας-Κρίσταλ Πάλας (Πέμπτη 22/10, 22:00, Magenta Sport 6)

Χόφενχαϊμ-Λιόν (Πέμπτη 22/10, 22:00, Magenta Sport 7)

Σέλτικ-Θέλτα (Πέμπτη 22/10, 22:00, Magenta Sport 8)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 23/10, 00:05, Magenta Sport 2)

UEFA Conference League (League Phase, 2η Αγωνιστική)

Εκπομπή «UEFA Conference League Show Pregame Καϊράτ Αλμάτι-Παναθηναϊκός» (Πέμπτη 22/10, 16:30, Magenta Sport 3)

Καϊράτ Αλμάτι-Παναθηναϊκός (Πέμπτη 22/10, 17:30, Magenta Sport 3)

Πάφος-Ρίγα FC (Πέμπτη 22/10, 19:45, Magenta Sport 9)

Άγιαξ-Αταλάντα (Πέμπτη 22/10, 22:00, Magenta Sport 9)