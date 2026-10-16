Το γκολ του Μπουντλάλ στο 89΄ πλήγωσε τον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ έφτασε πολύ κοντά στο να φύγει με ένα μεγάλο «διπλό» από τη Βρετάνη, όμως δύο γκολ της Ρεν μετά το 75΄ τον υποχρέωσαν στην πρώτη του ήττα στη League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί «πάγωσαν» τους Γάλλους στο 10ο λεπτό, με τον Ταξιάρχη Φούντα να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά, μετά από σέντρα ακριβείας του Αθανασίου. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν ν' απαντήσουν άμεσα και στο 16' βρέθηκαν μία ανάσα από την ισοφάριση. Το δοκάρι, όμως, σταμάτησε το σουτ του Αλ-Ταμαρί έξω από την περιοχή.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν στη συνέχεια για να μην τους βρει το ημίχρονο πίσω στο σκορ, αλλά με σωστή αμυντική τακτική η ομάδα του Χρήστου Κόντη κατάφερε να μη χάσει το προβάδισμα που είχε πάρει στο ξεκίνημα με το πολύ όμορφο γκολ του Φούντα.

Η πίεση των παικτών της Ρεν συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Ες προσπάθησε είτε από τα πλάγια, είτε από τον άξονα, ωστόσο, οι Κρητικοί είχαν κλείσει όλους τους διαδρόμους κι εύκολα ή, δύσκολα δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να κάνουν τη μεγάλη φάση μπροστά στα καρέ του Χριστογεώργου.

Το ασφυκτικό πρέσινγκ των παικτών της Ρεν απέδωσε καρπούς στο 76ο λεπτό, όταν ο Ναγκιντά με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή έφερε το ματς στα ίσια, τη στιγμή που δύο λεπτά νωρίτερα ο ΟΦΗ είχε χάσει «χρυσή» ευκαιρία με τους Αϊτόρ και Νους για να «κλειδώσει» το παιχνίδι.

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Κι ενώ ο ΟΦΗ κρατούσε στα χέρια του τον βαθμό της ισοπαλίας , στο 89' ο Αΐτ Μπουντλάλ με σουτ μέσα από την περιοχή ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους Γάλλους, γράφοντας το τελικό 2-1.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ρεν (Φρανκ Ες): Σαμπά, Φρανκόφσκι (79' Ρέινολντς), Κρέσγουελ, Αίτ Μπουντλάλ, Ναγκίντα, Σιμάνσκι (78' Σισέ), Ρονζιέ (67' Ντιά), Καμαρά, Μπλας (67' Ντοσού), Λεπόλ, Ταμαρί (77' Σουμαρέ)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (68' Κωστούλας), Ντίκμαν (83' Γκονζάλεθ), Φούντας (46' Αποστολάκης), Κόντρο (68' Αϊτόρ), Κρίζμανιτς, Νικολάου, Νους (80' Θεοδοσουλάκης), Πούγγουρας