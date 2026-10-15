Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος, δεν άφησε την Μαρσέιγ να κάνει το παιχνίδι της και με κεφαλιά του Έσε στο 42΄ πήρε την νίκη με 1-0.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν «αναγνωριστικά» την αναμέτρηση, με τη Μαρσέιγ να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό της και τον Ολυμπιακό να αναζητά χώρους στην επίθεση. Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, ενώ οι γηπεδούχοι δυσκολεύονταν να τον περιορίσουν.

Η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ήρθε στο 42ο λεπτό. Ο Τσικίνιο έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Σαντιάγκο Έσε, με δυνατή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντε Λάνγκε για το 0-1.

Η Μαρσέιγ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Ολυμπιακός παρουσίασε εξαιρετική αμυντική λειτουργία. Ο Ρέτσος πραγματοποίησε καθοριστικές παρεμβάσεις, σταματώντας επικίνδυνες επιθέσεις των Γάλλων.

Εξαιρετικός ήταν και ο Ορτέγκα, ο οποίος χρειάστηκε να επέμβει σε δύσκολες φάσεις, μεταξύ των οποίων και σε δυνατό σουτ του Μεϊτέ. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τραυματίστηκε ελαφρά στην περιοχή του ματιού έπειτα από σύγκρουση, αλλά συνέχισε κανονικά.

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Στο 42΄, ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο 0-2. Ο Γιάρεμτσουκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από «ριμπάουντ», ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γκουστάβο Πουέρτα στην αρχή της φάσης.

Η Μαρσέιγ αύξησε την πίεσή της και προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, με τον Ορτέγκα να πραγματοποιεί δύο διαδοχικές σωτήριες επεμβάσεις στο 66ο λεπτό, στα σουτ των Γουεά και Παϊσάο.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκοι» αναζήτησαν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, ενώ η γαλλική ομάδα συνέχισε να πιέζει. Ο Ρέτσος παρέμεινε καθοριστικός στην άμυνα, ενώ ο Ορτέγκα κράτησε το προβάδισμα με νέες σημαντικές επεμβάσεις.

Στο 85ο λεπτό, ο Αρμάντο Γκονσάλες δοκίμασε το αριστερό του πόδι, αλλά ο Ντε Λάνγκε μπλόκαρε την προσπάθειά του.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στους 6 βαθμούς, φεύγοντας με πολύτιμη νίκη σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της διοργάνωσης.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ολυμπιακό: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (73′ Τικνιζιάν), Πουέρτα ( 67’Φρόιλερ), Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Σίλβα (72′ Φορτούνης), Γιάρεμτσουκ (67′ Γκονσάλες)

Μαρσέιγ: Ντε Λάνγκε, Γουεά, Μεϊτέ, Αγκέρ, Έμερσον (62′ Γκαρσία), Νάντι (62′ Αρίτ), Γκόμες (75′ Μουμπανιά), Αμπντελί, Αμπνταλά (80′ Κοντογκμπιά), Παϊσάο, Μοπέ (62′ Γκουιρί)