Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου έδωσε το παρών σε εκδήλωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Αλεξανδρούπολη.

Επτά συγκεκριμένες αναπτυξιακές προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσαν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, με πρωτοβουλία του, στην Αλεξανδρούπολη, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Έβρος: Στα Σύνορα της Ευρώπης, στο Κέντρο των Εξελίξεων», πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για το μέλλον της περιοχής. Αποτέλεσε σημείο συνάντησης και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμών, της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των παραγωγικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας, με επίκεντρο τις προκλήσεις, τις αναπτυξιακές προοπτικές και τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον Έβρο και ευρύτερα τη Θράκη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η δημογραφική συρρίκνωση, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η προστασία του περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των μεγάλων υποδομών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και οι δυνατότητες που δημιουργεί η νέα ευρωπαϊκή χρηματοδοτική περίοδος 2028–2034.

Ο Σάκης Αρναούτογλου παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τα γεωγραφικά, παραγωγικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας να μετατραπούν σε εισόδημα, απασχόληση, καλύτερες υπηρεσίες και πραγματικές ευκαιρίες για τους κατοίκους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Συγκεκριμένα, πρότεινε:

1. Ειδικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις παραμεθόριες περιοχές. Δημιουργία διακριτού χρηματοδοτικού εργαλείου στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής 2028–2034, με αυξημένα ποσοστά στήριξης για τις μικρές επιχειρήσεις και τους δήμους, ειδικά κριτήρια χρηματοδότησης και επενδύσεις στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

2. Ολοκληρωμένο σχέδιο υδατικής ασφάλειας. Μακροχρόνια και αξιόπιστη ρύθμιση με τη Βουλγαρία για τα νερά του Άρδα, σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, αναδασμοί, έργα αποθήκευσης νερού και καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ο ευρωβουλευτής υπενθύμισε την πρότασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διάθεση τουλάχιστον του 20% των επενδυτικών πόρων της νέας ΚΑΠ σε έργα εξοικονόμησης νερού.

3. Παραγωγική ανασυγκρότηση με επίκεντρο την αγροδιατροφή, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση και τις εξαγωγές, στήριξη των συνεταιρισμών και των νέων παραγωγών, ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που επλήγησαν από τις ζωονόσους, ανάδειξη της σηροτροφίας του Σουφλίου και προστασία των αλιέων του Θρακικού Πελάγους.

4. Σύνδεση των μεγάλων υποδομών με την τοπική οικονομία. Αξιοποίηση των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, αναβάθμιση των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων και σύνδεση των ενεργειακών επενδύσεων με τη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και ουσιαστικών οφελών για τις τοπικές κοινωνίες.

5. Περιφερειακό πρόγραμμα για το «Δικαίωμα να Μένεις» και το «Δικαίωμα να Επιστρέφεις». Ένα οργανωμένο σχέδιο δημογραφικής αναζωογόνησης, με προσιτή κατοικία, κίνητρα εγκατάστασης νέων οικογενειών και επιστημόνων, ενίσχυση των δομών υγείας και εκπαίδευσης, καλύτερες μεταφορές και ψηφιακή συνδεσιμότητα.

6. Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Πολιτικής Προστασίας. Με τη συνεργασία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, της Περιφέρειας και των δήμων, αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πρόληψης φυσικών καταστροφών και των ευρωπαϊκών μηχανισμών πολιτικής προστασίας και rescEU. Παράλληλα, ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου βιώσιμων τουριστικών προορισμών σε ολόκληρη την Περιφέρεια.

7. THRACE 2050 – European Future Valley. Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοιλάδας Καινοτομίας και Τεχνολογιών του Μέλλοντος, που θα συνδέει την επιστήμη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την παραγωγή, με ορίζοντα το 2050.

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του Σάκη Αρναούτογλου είχε η πρόταση «THRACE 2050 – European Future Valley», η οποία φιλοδοξεί να συνδέσει την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος με την οικονομία της γνώσης και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνολογιών του Μέλλοντος, με επιστημονικό πυρήνα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τη συμμετοχή ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

Ο ευρωβουλευτής εξέφρασε την προσωπική του προτίμηση για εγκατάσταση της έδρας ενός τέτοιου Κέντρου στον Βόρειο Έβρο, ενδεχομένως στην Ορεστιάδα, καλώντας, ωστόσο, την αυτοδιοίκηση, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους παραγωγικούς φορείς να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για τον τόπο και τον τρόπο υλοποίησης της πρωτοβουλίας.

Το προτεινόμενο δίκτυο θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

Βόρειος Έβρος: Τεχνολογίες γεωργίας του μέλλοντος.

Σουφλί: Προηγμένα βιοϋλικά και νέες τεχνολογίες με βάση την παράδοση του μεταξιού.

Ξάνθη και Κομοτηνή: Τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική και ψηφιακή καινοτομία.

Αλεξανδρούπολη: Τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Καβάλα: Θαλάσσια τεχνολογία και γαλάζια οικονομία.

Δράμα: Βιοτεχνολογία και αγροδιατροφική καινοτομία.

Σαμοθράκη και Θάσος: Τεχνολογίες βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης.

«Τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα στον Έβρο, το 2050 θα είναι 24 ετών. Θα αναζητούν εργασία, θα δημιουργούν οικογένειες, θα σχεδιάζουν τη ζωή τους. Ποιες δυνατότητες θα έχουν τότε στον τόπο τους;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε ένας νέος επιστήμονας να μπορεί να επιστρέψει στον τόπο του, όχι επειδή δεν βρήκε δουλειά κάπου αλλού, αλλά επειδή εκεί βρήκε τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσει.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε και στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει για ζητήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, μεταξύ των οποίων:

Η διασφάλιση του νερού του Άρδα για τους αγρότες του Έβρου.

Τα αρδευτικά έργα και οι αναδασμοί στη Ροδόπη.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των σηροτρόφων του Σουφλίου.

Η προστασία των Ελλήνων αλιέων στο Θρακικό Πέλαγος.

Η αντιμετώπιση των ζωονόσων και η οικονομική επιβίωση των κτηνοτρόφων.

Οι τροπολογίες του για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Κοινή Οργάνωση των Αγορών.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, υπογράμμισε ότι ο Έβρος και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν αποτελούν την άκρη της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των γεωπολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων. Τόνισε ότι η ασφάλεια των συνόρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημογραφική ανθεκτικότητα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «τα σύνορα δεν τα κρατούν ζωντανά μόνο οι υποδομές ασφάλειας. Τα κρατούν ζωντανά οι άνθρωποι». Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη συνεργασία των Περιφερειών των εξωτερικών ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεκδικώντας ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές και μια ισχυρή Πολιτική Συνοχής, με ενεργό ρόλο των Περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών. «Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση. Ζητάμε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες ζουν και αναπτύσσονται οι παραμεθόριες περιοχές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εκ μέρους του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ιωάννης Μπόγδης ο οποίος ανέδειξε τον στρατηγικό, γεωπολιτικό, ενεργειακό και αναπτυξιακό ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως πύλης εισόδου στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ουσιαστικότερης ευρωπαϊκής στήριξης προς τον Έβρο και συνολικά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών, της επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και στη στήριξη του Βόρειου Έβρου, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής πρέπει να αποτυπώνεται έμπρακτα στην καθημερινότητα των ακριτικών κοινωνιών. «Δεν μπορεί η γεωγραφική θέση να αποτελεί πλεονέκτημα όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση ευρωπαϊκών και διεθνών συμφερόντων και μειονέκτημα όταν έρχεται η ώρα της χρηματοδότησης, των υποδομών και της ισόρροπης ανάπτυξης», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Αλεξανδρούπολη δεν θέλει να είναι απλώς μια πόλη στρατηγικής σημασίας για τους άλλους, αλλά μια πόλη με στρατηγική προοπτική για τους δικούς της ανθρώπους.

Η Πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσε Γκαρσία-Πέρες, στη βιντεοπαρέμβασή της εξέφρασε την υποστήριξη της ευρωπαϊκής σοσιαλιστικής οικογένειας.

Όπως ανέφερε, το μέλλον της Ευρώπης δεν αποφασίζεται μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στα χωριά, στις ορεινές περιοχές, στα νησιά και στις αγροτικές και παράκτιες κοινότητες.

Υπογράμμισε ότι το δικαίωμα παραμονής στον τόπο αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και προϋποθέτει αξιοπρεπές εισόδημα, υγεία, εκπαίδευση, μεταφορές, ψηφιακές υπηρεσίες, νερό, ενέργεια, στέγαση και ουσιαστική προστασία των μικρών και μεσαίων παραγωγών.

Παράλληλα, συνεχάρη τον Σάκη Αρναούτογλου για την πρωτοβουλία και για τη σταθερή ανάδειξη των προβλημάτων της περιφέρειας, της αγροτικής παραγωγής, της κλιματικής ανθεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Ο βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών, Δημήτρης Μάντζος, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία του Έβρου ως πύλης της Ευρώπης και επεσήμανε ότι η Ευρώπη των Περιφερειών ξεκινά από τον Έβρο.

Υπογράμμισε την ανάγκη ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδιασμού, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη σύνδεση με τον τουρισμό, την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη δίκαιη κατανομή των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην απαίτηση διατήρησης του ισχυρού ρόλου των Περιφερειών στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, καθώς και στην ανάγκη για ορθή κατανομή κονδυλίων ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα ταμεία κοινωνικής συνοχής.

Εστίασε στη διαχείριση των υδάτων του Άρδα και στην παράνομη τουρκική αλιεία, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση των προβλημάτων και την ανάγκη συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, τάχθηκε υπέρ μιας στρατηγικής αρχών, με τόλμη, αποφασιστικότητα και διορατικότητα, στη βάση συμμαχιών που υπηρετούν κοινές αρχές και συμφέροντα, χωρίς σχέσεις εξάρτησης και κηδεμονίας.

Τόνισε ότι η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μέσω των ενεργειακών διασυνδέσεων και υποδομών οφείλει να μεταφράζεται σε απτά οφέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με χαμηλότερες τιμές και ενεργειακή δημοκρατία.

Απέναντι στον αναθεωρητισμό, τις υβριδικές απειλές και την κλιματική κρίση, επισήμανε την ανάγκη ουσιαστικής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και έμπρακτης εγγύησης των συνόρων.

Ο Δημήτρης Μάντζος ανέδειξε, τέλος, τον δημοκρατικό πατριωτισμό ως πολιτική πυξίδα για μια ισχυρή Ελλάδα, με ανθεκτικούς θεσμούς, κοινωνικό κράτος, δίκαιη ανάπτυξη και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Μια χώρα που θα μας χωρά όλους. Από τον Έβρο ως τα Διαπόντια Νησιά, κι από τη Γαύδο ως το Καστελόριζο».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος ΚΤΕ Περιβάλλοντος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής του το δημογραφικό πρόβλημα και το δικαίωμα των κατοίκων του Έβρου να παραμείνουν και να προκόψουν στον τόπο τους, επισημαίνοντας ότι ο πληθυσμός της περιοχής έχει μειωθεί κατά 9,2% σε σχέση με το 2011, ενώ στον Δήμο Σουφλίου η μείωση ξεπερνά το 21%. Συνέδεσε την υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκή στρατηγική για το «Δικαίωμα να Μένεις» με την ανάγκη διασφάλισης της επάρκειας των υδάτων, εκσυγχρονισμού των αρδευτικών υποδομών και επίτευξης σταθερής διασυνοριακής συμφωνίας για τον Άρδα. Άσκησε κριτική στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση του Έβρου, επισημαίνοντας ότι από τα 2,95 δισ. ευρώ του επίσημου σχεδίου, τα 2,64 δισ. αφορούν ήδη υφιστάμενα προγράμματα, και ζήτησε εξασφαλισμένους πόρους, δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και διαφάνεια στην υλοποίηση των έργων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προστασία του δάσους της Δαδιάς, στη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών και στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών, ενώ τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της Golden Visa στον Έβρο και της κατεύθυνσης των επενδυτικών κινήτρων σε παραγωγικές δραστηριότητες που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Τέλος, παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, με φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ενεργειακές κοινότητες, αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων, αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και κατεύθυνση των ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ στους ενεργούς παραγωγούς.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Υπεύθυνος του ΚΤΕ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αχμέτ Ιλχάν, έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής του την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισοπολιτεία και την κοινωνική συνοχή ως θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Θράκης. Αναφέρθηκε στους ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς του ΠΑΣΟΚ με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, αναδεικνύοντας το έργο των διαδοχικών κυβερνήσεων της παράταξης και τη διαχρονική συμβολή τους στην πολιτική και κοινωνική χειραφέτηση της μειονότητας. Υπογράμμισε τη σημασία της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προώθησης ουσιαστικών τομών και μεταρρυθμίσεων που θα συμβάλουν στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, με ισότιμες ευκαιρίες, προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας για όλους τους πολίτες της Θράκης, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), Γιάννης Βαρδακαστάνης, στην παρέμβασή του ανέδειξε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη δημογραφική και παραγωγική ανασυγκρότηση του Έβρου. Ξεκινώντας με τη φράση της Μελίνας Μερκούρη «Τα σύνορα δεν είναι ποινή, είναι τιμή», υπογράμμισε ότι η στήριξη της παραμεθορίου πρέπει να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, με θέσεις εργασίας, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, σύγχρονες υποδομές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημογραφική συρρίκνωση του Βόρειου Έβρου, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε περίπου το 16% του πληθυσμού του μέσα σε μία δεκαετία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στον διάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «Δικαίωμα Παραμονής» (Right to Stay), τονίζοντας την ανάγκη αυτό να συνδεθεί με το «Δικαίωμα Επιστροφής» (Right to Return), ώστε οι πολίτες να έχουν πραγματικές δυνατότητες να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στον τόπο τους. Επισήμανε τη σημασία της διατήρησης ισχυρής ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων της περιόδου 2028–2034, με λιγότερη γραφειοκρατία και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Κλείνοντας, τόνισε ότι «ο Έβρος δεν χρειάζεται άλλες αποσπασματικές υποσχέσεις, διακηρύξεις και φιέστες, αλλά σχέδιο, πολιτική βούληση, χρηματοδότηση και συνέχεια», επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει να έχει πραγματικό κοινωνικό αποτέλεσμα και να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους.

Ο Γραμματέας του Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός, Γιώργος Πεταλωτής, υπογράμμισε ότι «είναι σπουδαίας σημασίας η διοργάνωση τέτοιων συζητήσεων με διαμορφωτές της Ευρωπαϊκής αντίληψης για την περιοχή μας, τη Θράκη. Τόσο για την μελλοντική στήριξή της, όσο και για τον έλεγχο που οφείλουν να κάνουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές για τη διαχείριση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης και το ισχνό αναπτυξιακό αποτύπωμά τους στη χώρα, μηδαμινό ειδικότερα στην Θράκη. Ούτε βαρύγδουπες επιτροπές χρειάζονται ούτε πομπώδεις πρωθυπουργικές αποστολές τόνισε. Αντίθετα, αυτά καταδεικνύουν την ανυπαρξία σοβαρής πολιτικής κι αυτό οι πολίτες της Θράκης το αντιλαμβανόμαστε. Σεβασμός λοιπόν στους πολίτες και κίνητρα υγιούς ανάπτυξης μόνον. Ως Γραμματέας του Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ καταθέτω από εδώ πρόταση ρεαλιστική και στοχευμένη. Πριν από δύο μέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε νομοσχέδιο για συμμετοχή 25% των δαπανών της άμυνας από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, κατ απαίτηση της Κομισιόν. Από το βήμα λοιπόν αυτό προτείνω - και ελπίζω όλοι οι τοπικοί θεσμικοί φορείς να το αποδεχτούν- ενα τμήμα από τις μεγάλες αυτές δαπάνες να προέρχεται από την ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας στην περιοχή μας, με συγκεκριμένα και απόλυτης αξιολόγησης κίνητρα. Θα αποτελέσει αυτό πνεύμονα ανάπτυξης με πολλαπλά και διαρκή οφέλη στους τομείς έρευνας, τεχνολογίας και συγκέντρωσης ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων. Εξάλλου αυτό θα αποτελεί και μία ανταπόδοση επιτέλους της συμβολής των πολιτών αυτής της περιοχής στη χρόνια θωράκιση της χώρας μας.»

Ο Καθηγητής Οικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δημόπουλος, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και της κλιματικής ανθεκτικότητας του Έβρου, τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023, που έπληξαν σχεδόν 942.500 στρέμματα και το 58% του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς. Αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη φυσική αναγέννηση, στις αναδασώσεις και στην προστασία της βιοποικιλότητας, επισημαίνοντας, ωστόσο, τα σημαντικά κενά στην πρόληψη πυρκαγιών και πλημμυρών, καθώς και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων του Έβρου και του Άρδα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή και στην ανάγκη αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, η Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα Ταμεία Συνοχής, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, διαφάνεια και ουσιαστική διασυνοριακή συνεργασία. Υπογράμμισε ότι η κλιματική ανθεκτικότητα πρέπει να συνδυάζεται με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ώστε ο Έβρος να παραμείνει όχι μόνο ένα ζωντανό οικοσύστημα, αλλά και ένας βιώσιμος τόπος για τους ανθρώπους του.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Γραμματέας του Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χάλαρης, υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης από την αποσπασματική διαχείριση των φυσικών καταστροφών σε μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης των πολλαπλών κινδύνων, με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 και τις πλημμύρες του 2026. Τόνισε ότι ο Έβρος χρειάζεται ένα ενιαίο σχέδιο ανασυγκρότησης, με σύγχρονες υποδομές, ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παραγωγική αναγέννηση, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμα αποτελέσματα και δημόσια λογοδοσία. Ανέδειξε την κλιματική ανθεκτικότητα ως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, περιφερειακής ισότητας και δημοκρατικής ευθύνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία προϋποθέσεων για την παραμονή και την επιστροφή των νέων στον τόπο τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «τα σύνορα της Ευρώπης δεν θωρακίζονται μόνο με υποδομές. Θωρακίζονται με ευημερούσες κοινωνίες, ζωντανές κοινότητες και ανθρώπους που πιστεύουν στο μέλλον τους».

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Γιώργος Σιάκας, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του ελληνικού πανεπιστημίου στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και στην αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί έναν θεσμό που προσελκύει νέους ανθρώπους από κάθε γωνιά της χώρας, ενισχύοντας την κοινωνική και πολιτισμική ποικιλομορφία των τοπικών κοινωνιών. Τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι νέοι αυτοί να παραμείνουν στον τόπο των σπουδών τους. Παράλληλα, συνεχάρη τον Σάκη Αρναούτογλου για την κατάθεση συγκεκριμένων αναπτυξιακών προτάσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενός ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου με σαφείς θέσεις και προτάσεις, που θα υπερβαίνει τον πολιτικό κομφορμισμό και την αποφυγή των δύσκολων ζητημάτων.

Ο Γραμματέας του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Πετρόπουλος, παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την παραμονή των νέων στην ύπαιθρο. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία και αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, στην ενίσχυση των συνεταιρισμών και στο ακατάσχετο της παραγωγικής γεωργικής γης και των αγροτικών ενισχύσεων. Αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις των αγροτικών πληρωμών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητου οργανισμού πληρωμών και ελέγχων, με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη πρόληψης των ζωονόσων, στοχευμένων εμβολιασμών και ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, ενίσχυσης του δημόσιου ΕΛΓΑ, εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής. Τόνισε, τέλος, ότι το δικαίωμα παραμονής και επιστροφής στον Έβρο αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν βιώσιμο εισόδημα από την παραγωγή, πρόσβαση στη γη και το νερό, αλλά και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, με κατοικία, σχολεία και υπηρεσίες υγείας.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Μικρών Νησιών, Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία και την αναπτυξιακή δυναμική του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης για το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των παράκτιων λιμένων και των πόλεων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ιδιαίτερα των μικρών νησιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών για τη μετουσίωση του ευρωπαϊκού «Δικαιώματος να Μένεις» και του «Δικαιώματος να Επιστρέφεις» (Right to Stay – Right to Return) σε πραγματικότητα. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη διασφάλισης και ουσιαστικής εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο των όσων επιτυγχάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους κινδύνους που ενδέχεται να υπονομεύσουν αυτή την προσπάθεια, καθώς και στον ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των πολιτών.

Ξεχωριστό χαρακτηριστικό της εκδήλωσης αποτέλεσε ο διαδραστικός και πανελλαδικός της χαρακτήρας, με ζωντανές τηλεοπτικές συνδέσεις με Περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια.

Ακολούθησε ανοιχτός διάλογος με τους πολίτες και τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα και να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις και προτάσεις.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Καλεντερίδου.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας συστηματικής συνεργασίας μεταξύ της αυτοδιοίκησης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, των παραγωγικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμών.

Δεσμεύτηκε, παράλληλα, να επιδιώξει την αξιοποίηση των συμπερασμάτων αυτής της συνεργασίας στις κοινοβουλευτικές του πρωτοβουλίες και στη συζήτηση για την επόμενη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική περίοδο.

«Οι επτά αυτές προτάσεις συνθέτουν ένα πλαίσιο για το παρόν και το μέλλον της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από το νερό που χρειάζεται σήμερα ο αγρότης μέχρι τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιεί ο αγρότης του 2050», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκδήλωση:

{https://www.youtube.com/live/ZRn87YZc0UU?feature=share}