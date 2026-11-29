Σύμφωνα με τις συμβουλές των ειδικών, η ιδανική θερμοκρασία για ένα σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 19 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ μια ρύθμιση κοντά στους 20 βαθμούς θεωρείται μια καλή επιλογή για την καθημερινή λειτουργία του καλοριφέρ.

Με την έλευση του χειμώνα και την πτώση της θερμοκρασίας, η θέρμανση επιστρέφει στο επίκεντρο της καθημερινότητας των νοικοκυριών, με το κόστος λειτουργίας των καλοριφέρ να αποτελεί έναν από τους βασικούς προβληματισμούς. Η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη του καλοριφέρ μπορεί να συμβάλει τόσο στη διατήρηση μιας ευχάριστης θερμοκρασίας στο σπίτι όσο και στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.

Πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι ανεβάζοντας αρκετά τον θερμοστάτη θα ζεστάνουν γρηγορότερα τον χώρο. Ωστόσο, η επιλογή της κατάλληλης θερμοκρασίας και η σωστή διαχείριση της θέρμανσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποδοτική λειτουργία του συστήματος, χωρίς περιττή κατανάλωση ενέργειας.

Πόσους βαθμούς πρέπει να δείχνει ο θερμοστάτης την ημέρα

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι ένοικοι βρίσκονται στο σπίτι, η θερμοκρασία μπορεί να διατηρείται στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες κάθε κατοικίας.

Οι περίπου 20 βαθμοί αποτελούν μια ισορροπημένη επιλογή, καθώς προσφέρουν ικανοποιητικό επίπεδο θερμικής άνεσης, χωρίς να απαιτείται υπερβολική λειτουργία της θέρμανσης.

Βέβαια, η πραγματική αίσθηση ζεστασιάς εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η μόνωση του κτιρίου, η υγρασία, τα κουφώματα και η εξωτερική θερμοκρασία.

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Τι θερμοκρασία να επιλέγετε τη νύχτα

Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν οι ανάγκες θέρμανσης είναι συνήθως διαφορετικές.

Η σύσταση είναι να μειώνεται η ρύθμιση του θερμοστάτη κατά περίπου 2 με 3 βαθμούς σε σχέση με τη θερμοκρασία της ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα διατηρούνται συνθήκες κατάλληλες για έναν άνετο ύπνο.

Τι πρέπει να κάνετε όταν λείπετε από το σπίτι

Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να απενεργοποιείται εντελώς η θέρμανση κάθε φορά που οι ένοικοι απομακρύνονται από το σπίτι, ιδιαίτερα τις ημέρες με πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τις συμβουλές του δημοσιεύματος, προτιμότερο είναι να μειώνεται η θερμοκρασία του θερμοστάτη κατά 1 με 2 βαθμούς ή να επιλέγεται χαμηλότερη ρύθμιση, αντί να διακόπτεται πλήρως η λειτουργία του συστήματος.

Για τα κλασικά συστήματα θέρμανσης με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, μια ρύθμιση στους 18 με 19 βαθμούς όταν απουσιάζουν οι ένοικοι αναφέρεται ως ενδεικτική επιλογή. Η κατάλληλη ρύθμιση, πάντως, εξαρτάται από τη διάρκεια απουσίας, τη μόνωση και το είδος της εγκατάστασης.

Πού πρέπει να τοποθετείται ο θερμοστάτης

Εξίσου σημαντική με τη θερμοκρασία που επιλέγεται είναι και η θέση στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο θερμοστάτης.

Για να καταγράφει όσο το δυνατόν πιο σωστά τη θερμοκρασία του χώρου, θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο, μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας, όπως τζάκια και θερμαντικά σώματα.

Επιπλέον, δεν συνιστάται η τοποθέτησή του σε εξωτερικούς τοίχους, καθώς ενδέχεται να επηρεάζεται η μέτρηση της θερμοκρασίας. Το ενδεικνυόμενο ύψος τοποθέτησης κυμαίνεται από 1,10 έως 1,50 μέτρα από το δάπεδο.

Πέντε απλές κινήσεις για να διατηρείται ζεστό το σπίτι

Πέρα από τη σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη, υπάρχουν ορισμένες καθημερινές πρακτικές που μπορούν να περιορίσουν τις θερμικές απώλειες και να βοηθήσουν στη διατήρηση της ζέστης στο εσωτερικό της κατοικίας.

Ανοίγετε τις κουρτίνες την ημέρα: Επιτρέπετε στο φυσικό ηλιακό φως να εισέρχεται στο σπίτι, αξιοποιώντας τη θερμότητα του ήλιου.

Χρησιμοποιείτε χαλιά: Συμβάλλουν στη μείωση της αίσθησης του κρύου από το δάπεδο και στη βελτίωση της θερμικής άνεσης.

Μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα: Απομακρύνετε έπιπλα και αντικείμενα που εμποδίζουν τη διάχυση της θερμότητας στον χώρο.

Περιορίζετε τις θερμικές απώλειες: Φροντίζετε να κλείνετε καλά πόρτες και παράθυρα, ώστε να μην εισέρχεται κρύος αέρας.

Κλείνετε προσωρινά τη θέρμανση κατά τον αερισμό: Όταν ανοίγετε τα παράθυρα για να ανανεωθεί ο αέρας, διακόπτετε τη λειτουργία της θέρμανσης και την επαναφέρετε μετά τον αερισμό.

Η σωστή διαχείριση της θέρμανσης δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα. Μικρές προσαρμογές στη θερμοκρασία και μερικές απλές συνήθειες μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο ζεστό σπίτι, με καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας και περιορισμό των περιττών εξόδων.