Συναγερμός στις Αρχές το απόγευμα της Κυριακής 29/11.

Συναγερμός έχει σημάνει στη μαρίνα Φλοίσβου, καθώς αγνοείται 31χρονος ναύτης θαλαμηγού (δούλευε ως μάγειρας), εν μέσω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας «Άργος».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ο 31χρονος ελληνικής καταγωγής σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε ότι λείπει από τη θαλαμηγό, αλλά όπως έδειξαν οι κάμερες χθες το απόγευμα έπεσε στη θάλασσα.

Έκτοτε, τα ίχνη του αγνοούνται, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή πτώση του στη θάλασσα, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο σενάριο να έχει επιβεβαιωθεί.

Στις έρευνες που διεξάγονται κάτω από πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, για τον εντοπισμό του αγνοούμενου ναύτη συμμετέχουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ιδιώτες δύτες, δύτες της ΕΟΔ και ιδιωτικά σκάφη.

Δείτε ΕΔΩ Live όλες τις εξελίξεις από την κακοκαιρία Άργος και ΕΔΩ ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Δευτέρα 30/11.