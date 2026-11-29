Σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος» στην Αττική, με τους δρόμους σε αρκετές περιοχές να πλημμυρίζουν από την έντονη βροχόπτωση.

Στην Εκάλη και συγκεκριμένα στην οδό Μυρτιάς, στο ύψος του αριθμού 12, σήμανε συναγερμός για άτομο που εγκλωβίστηκε στο όχημά του, έπειτα από εισροή υδάτων στο εσωτερικό του.

Το άτομο κάλεσε σε βοήθεια και, έπειτα από επιχείρηση απεγκλωβισμού, απομακρύνθηκε από το όχημα πριν από λίγη ώρα.

Ο δρόμος έχει πλημμυρίσει και έχει μετατραπεί σε χείμαρρο, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή της Τροχαίας για τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο σημείο.