Η παρουσία της στα social media, αλλά και οι κατά καιρούς εμφανίσεις της σε τηλεοπτικές εκπομπές, είχαν συμβάλει στη δημόσια εικόνα της ως προσώπου με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μια υπόθεση με επίκεντρο τις καταγγελίες για οικονομικές απάτες, υποτιθέμενες επιχειρηματικές επενδύσεις και μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια ήρθε στο φως μετά τη σύλληψη 36χρονης influencer στην Εκάλη. Η γυναίκα, η οποία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίαζε την εικόνα μιας επιτυχημένης επιχειρηματία με πρόσβαση σε μεγάλες οικονομικές ευκαιρίες, φέρεται να είχε αποσπάσει σημαντικά χρηματικά ποσά από ιδιώτες και επιχειρηματίες.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν βρίσκεται και εν ενεργεία βουλευτής, ο οποίος καταγγέλλει ότι έχασε περισσότερα από 50.000 ευρώ σε μια υποτιθέμενη επιχειρηματική συνεργασία για τη δημιουργία μπαρ-καφέ στο Κολωνάκι.

Η 36χρονη συνελήφθη στην Εκάλη, όταν κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος της καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αφορούν διαφορετικά πρόσωπα, επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

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Η καταγγελία του βουλευτή για τα 50.000 ευρώ

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αφορά εν ενεργεία βουλευτή, ο οποίος περιέγραψε στο MEGA πώς γνώρισε την 36χρονη και πώς οδηγήθηκε στην επιχειρηματική συνεργασία που, όπως καταγγέλλει, του κόστισε περισσότερα από 50.000 ευρώ.

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Η γνωριμία τους ξεκίνησε όταν η γυναίκα νοίκιασε ακίνητο ιδιοκτησίας του στην Εκάλη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, η 36χρονη άρχισε να του παρουσιάζει επενδυτικές προτάσεις, εμφανιζόμενη ως λογίστρια με πολλές εταιρείες και σημαντικές επιχειρηματικές διασυνδέσεις.

Η πρόταση που του έκανε αφορούσε τη δημιουργία ενός μπαρ-καφέ στο Κολωνάκι, την οποία παρουσίασε ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία. Μάλιστα, φέρεται να του έδειξε ακόμη και συμβόλαιο για το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

«Μου έφαγε πολλά λεφτά, είμαι στα δικαστήρια. Ήθελε να πάρουμε ένα μπαρ-καφέ. Μου έφαγε πάνω από 50.000 ευρώ», ανέφερε ο βουλευτής, περιγράφοντας την οικονομική ζημία που υποστηρίζει ότι υπέστη.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για την εικόνα οικονομικής ευμάρειας που παρουσίαζε η γυναίκα, με ακριβά ρούχα, επώνυμες τσάντες και πολυτελή οχήματα, τα οποία, όπως είπε, χρησιμοποιούσε μέσω leasing.

Η χλιδάτη ζωή στην Εκάλη και η εικόνα της επιτυχημένης επιχειρηματία

Η 36χρονη φέρεται να είχε δημιουργήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα προφίλ που παρέπεμπε σε οικονομική επιτυχία και πολυτελή καθημερινότητα. Πανάκριβα αυτοκίνητα, επώνυμα αξεσουάρ, πτήσεις με ελικόπτερα και διαμονή σε πολυτελή κατοικία στα βόρεια προάστια συνέθεταν την εικόνα που παρουσίαζε στους ακολούθους της.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η συγκεκριμένη εικόνα ενδέχεται να λειτουργούσε ως μέσο προσέγγισης ανθρώπων με οικονομική επιφάνεια, τους οποίους προσπαθούσε να πείσει για την αξιοπιστία των επιχειρηματικών προτάσεών της.

Η ίδια εμφανιζόταν ως επιτυχημένη λογίστρια, με δραστηριότητα σε διάφορες εταιρείες και δυνατότητα πρόσβασης σε επενδύσεις που υπόσχονταν σημαντικές αποδόσεις.

Η παρουσία της στα social media, αλλά και οι κατά καιρούς εμφανίσεις της σε τηλεοπτικές εκπομπές, είχαν συμβάλει στη δημόσια εικόνα της ως προσώπου με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε έπειτα από τυχαίο περιστατικό στην Εκάλη, όταν ενεργοποιήθηκε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων της διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις σε βάρος της.

Οι καταδικαστικές αποφάσεις και η σύλληψη

Σε βάρος της 36χρονης εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία.

Οι ποινές που αναφέρονται είναι φυλάκιση 18 και 12 μηνών αντίστοιχα, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Η σύλληψη έφερε ξανά στο προσκήνιο παλαιότερες υποθέσεις με τις οποίες είχε συνδεθεί το όνομά της, καθώς από το 2020 φέρεται να είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για καταγγελίες σχετικές με οικονομικές συναλλαγές, απάτες και υπεξαιρέσεις.

H 36χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Ιταλός φέρεται να έχασε 40.000 ευρώ

Στο φως έχουν έρθει και άλλες μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι έχασαν σημαντικά χρηματικά ποσά από συναλλαγές με την 36χρονη.

Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδόθηκε από το MEGA, ένας Ιταλός φέρεται να κατέβαλε περίπου 40.000 ευρώ για τη δημιουργία εστιατορίου, χωρίς η συμφωνία να εξελιχθεί όπως του είχε παρουσιαστεί.

Αναφορές υπάρχουν επίσης για επαγγελματίες του χώρου της κομμωτικής, οι οποίοι φέρονται να έχασαν ποσά που κυμαίνονταν μεταξύ 5.000 και 6.000 ευρώ. Στις ίδιες μαρτυρίες γίνεται λόγος και για έναν ιερέα, ο οποίος φέρεται να υπέστη οικονομική ζημία.

Οι καταγγελίες σκιαγραφούν μια υπόθεση με πολλαπλές πτυχές, στην οποία διαφορετικοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι πείστηκαν να παραδώσουν χρήματα στο πλαίσιο υποτιθέμενων επενδύσεων και συνεργασιών.

Η παλαιότερη σύλληψη με πιστόλι στην Καλλιθέα

Στο ιστορικό της 36χρονης περιλαμβάνεται και περιστατικό του 2023, όταν είχε συλληφθεί στην Καλλιθέα, καθώς σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στην κατοχή της πιστόλι.

Η νέα σύλληψη στην Εκάλη επαναφέρει στο προσκήνιο το παρελθόν της, ενώ οι καταγγελίες των ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία και τις καταγγελίες που έχουν συγκεντρωθεί.