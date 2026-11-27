Ο Μποντιρόγκα είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της «Φοιτητικής Λίστας».

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα παραιτήθηκε από βουλευτής και ο παλαίμαχος Σέρβος μπασκετμπολίστας τόνισε ότι αυτή η κίνηση ήταν συμφωνημένη εξαρχής, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών του.

Ο 53χρονος εξελέγη στο κοινοβούλιο της Σερβίας με το ψηφοδέλτιο της «Φοιτητικής Λίστας». Δήλωσε πως αμέσως μετά την αποδοχή της υποψηφιότητάς του είχε ενημερώσει το φοιτητικό κίνημα ότι δεν θα μπορούσε να αναλάβει βουλευτικά καθήκοντα.

«Θεωρώ στάση υπευθυνότητας να μην καταλαμβάνω τη θέση εκείνων που μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερη συνεισφορά στο κοινοβουλευτικό έργο από εμένα», υπογράμμισε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, τονίζοντας ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αξίες του κινήματος.

Μποντιρόγκα: Υπερήφανος που μου δόθηκε η τιμή να είμαι στην «εθνική ομάδα της Ελευθερίας»

Στις δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει ενεργά τον ακαδημαϊκό Ράντομιρ Σάιτσιτς που πρότειναν οι φοιτητές για την προεδρία της Σερβίας. Το όνομα του Μποντιρόγκα είχε ακουστεί σε πολιτικούς κύκλους για τη θέση του προέδρου Δημοκρατίας.

«Είμαι περήφανος που υπήρξα μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Σερβίας, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου, αλλά είμαι εξίσου περήφανος που μου δόθηκε η τιμή και η εμπιστοσύνη να είμαι στην “εθνική ομάδα της Ελευθερίας”, η οποία κέρδισε σε αυτόν τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής μας», κατέληξε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας.

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Οι φοιτητές ευχαρίστησαν τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα για «την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και την προθυμία» να σταθεί στο πλευρό του κινήματος «στον αγώνα για μια πιο ελεύθερη και πιο δίκαιη» Σερβία. «Η συμβολή του στον κοινό μας αγώνα δεν τελειώνει με την αποχώρησή του από το κοινοβουλευτικό έργο», τόνισαν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι φοιτητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ