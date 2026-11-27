Ο 26χρονος κατηγορείται για διακίνηση κάνναβης σε εμπόρους ναρκωτικών στην Αττική, αναζητείται 27χρονος.

Συνελήφθη στο Μαρκόπουλο ένας 26χρονος για κατοχή και διακίνηση 63 κιλών ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας 27χρονος.

Έπειτα από αστυνομική έρευνα, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση τους στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας σε εμπόρους ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν τον 26χρονο αλλοδαπό το απόγευμα της Πέμπτης (26/11), στο Μαρκόπουλο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε σε κοντέινερ στο Μαρκόπουλο, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Ο συλληφθείς κατείχε- και για λογαριασμό του 27χρονου, που είχε νοικιάσει τον χώρο- περισσότερα από 63 κιλά κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση, αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

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Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον αποθηκευτικό χώρο και στην κατοχή του συλληφθέντος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 53 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 63 κιλών και 280 γραμμαρίων,

- 3 κινητά τηλέφωνα

- κλειδί λουκέτου και κάρτα εισόδου που αντιστοιχούν στον ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο,

- εισιτήριο στάθμευσης οχήματος αεροδρομίου εξωτερικού, καθώς και εξοπλισμός συσκευασίας (συσκευή σφράγισης χάρτινων κιβωτίων) και υφασμάτινα κλινοσκεπάσματα, που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών.

Ο 26χρονος, που έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για αδικήματα σχετικά με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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