Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής, σε ηλικία 75 ετών.

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να αποχαιρετήσει ο Αλέξης Γεωργούλης την ηθοποιό Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, σε ηλικία 75 ετών.

Η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και σύμφωνα με πληροφορίες είχε πέσει σε κώμα για περίπου 4,5 μήνες, μετά από μια χειρουργική επέμβαση που αφορούσε το ισχίο της, καθώς μια επιπλοκή που σχετιζόταν με τη φαρμακευτική αγωγή της πίεσης την οδήγησε στη ΜΕΘ.

Στις αρχές του Νοεμβρίου, η κατάσταση της υγείας της είχε παρουσιάσει βελτίωση και αναμενόταν η μεταφορά της κέντρο αποκατάστασης, του οποίου τα έξοδα λέγεται, ότι θα αναλάμβανε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Το συγκινητικό «αντίο» από τον Αλέξη Γεωργούλη

Ο Αλέξης Γεωργούλης και η Μάγδα Τσαγγάνη είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν μέσα από την εμβληματική σειρά «Εραστής Δυτικών Προαστίων», όπου η γνωστή ηθοποιός υποδύθηκε τη μητέρα του τηλεοπτικού «Σπύρου».

«Καλό παράδεισο αγαπημένη μου, Μάγδα», επέλεξε να γράψει ο Αλέξης Γεωργούλης σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ενώ την ανάρτησή του την συνόδευσε με ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τη σειρά που συμπρωταγωνιστούσαν.