Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, Μάγδα Τσαγγάνη σε ηλικία 75 ετών, με την είδηση να γίνεται γνωστή το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου και ο Γιώργος Καπουτζίδης την τιμά με τον δικό του τρόπο.

Η ηθοποιός είχε πέσει σε κώμα για περίπου 4,5 μήνες, μετά από μια χειρουργική επέμβαση που αφορούσε το ισχίο της, καθώς μια επιπλοκή που σχετιζόταν με τη φαρμακευτική αγωγή της πίεσης την οδήγησε στη ΜΕΘ.

Στις αρχές του Νοέμβρη, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε βελτίωση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το πρωινό», ο Γιώργος Καπουτζίδης θα αναλάμβανε τα έξοδα που θα χρειάζονταν για το κέντρο αποκατάστασης.

Ο ίδιος, λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση, θέλησε να αποχαιρετήσει τη συνάδελφό του με τον δικό του τρόπο, αναρτώντας μία ξεχωριστή δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Το «αντίο» από τον Γιώργο Καπουτζίδη

Στη δημοσίευση που έκανε συμπεριέλαβε δύο φωτογραφίες της Μάγδας Τσαγγάνη, σημειώνοντας στη λεζάντα του: «Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία!».

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Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, με την Μάγδα Τσαγγάνη να αναλαμβάνει το ρόλο της κυρίας Λαζάρου στη σειρά «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη, ενώ είχε κάνει και μία guest εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς «Στο Παρά Πέντε».