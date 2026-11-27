Η easyJet ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με νέα δρομολόγια που συνδέουν την Κέρκυρα με το Λονδίνο Southend και την Κεφαλονιά και τη Σκιάθο με το Λονδίνο Luton.

Η easyJet, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, επενδύοντας σε νέες συνδέσεις και προσφέροντας στους ταξιδιώτες ακόμη περισσότερες επιλογές για το καλοκαίρι του 2027.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς ανάπτυξης, η αεροπορική εταιρεία ανακοινώνει τρία νέα δρομολόγια που συνδέουν τα ελληνικά νησιά της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς και της Σκιάθου με το Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας περαιτέρω την αεροπορική συνδεσιμότητα της Ελλάδας με τη βρετανική αγορά.

Από τις 11 Μαΐου 2027, η easyJet εγκαινιάζει νέα απευθείας σύνδεση μεταξύ Κέρκυρας και Λονδίνου Southend, με δύο πτήσεις την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο.

Από τις 12 Μαΐου 2027, ακολουθεί η νέα σύνδεση μεταξύ Κεφαλονιάς και Λονδίνου Luton, με μία πτήση την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη.

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Από τις 23 Μαΐου 2027, η easyJet προσθέτει επίσης ένα νέο δρομολόγιο μεταξύ Σκιάθου και Λονδίνου Luton, με μία πτήση την εβδομάδα, κάθε Κυριακή.

Τα τρία νέα δρομολόγια θα προσφέρουν περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές στους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν μερικούς από τους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στην ενίσχυση του τουρισμού και των τοπικών οικονομιών της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς και της Σκιάθου. Ταυτόχρονα, οι νέες συνδέσεις θα προσφέρουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών περισσότερες δυνατότητες απευθείας σύνδεσης με το Λονδίνο και, ευρύτερα, με τη βρετανική αγορά.

Οι νέες συνδέσεις επιβεβαιώνουν τη συνεχή επένδυση της easyJet στην Ελλάδα και τη δέσμευσή της να διευρύνει τις ταξιδιωτικές επιλογές των πελατών της, μέσω απευθείας συνδέσεων με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές.

Οι πτήσεις στα νέα δρομολόγια θα είναι διαθέσιμες για κράτηση μέσω των καναλιών πωλήσεων της easyJet από τις 26 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν εγκαίρως τις διακοπές τους για το καλοκαίρι του 2027.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να επισκέπτονται το easyJet.com ή την εφαρμογή της easyJet για να ανακαλύπτουν τις τελευταίες διαθέσιμες επιλογές και να σχεδιάζουν το επόμενο ταξίδι τους.