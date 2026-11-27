Ο αριθμός των στόχων παρακολούθησης στην Ιταλία αυξήθηκε κατά περίπου 94%, από 2.894 το 2021 σε 5.611 το 2025.

Κατασκοπευτικό λογισμικό που εμφανιζόταν ως επίσημη εφαρμογή του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών χρησιμοποιήθηκε για τη στοχοποίηση αιτούντων άσυλο, σύμφωνα με δημοσιογραφική έρευνα του ανεξάρτητου ιταλικού μέσου IrpiMedia.

Η εφαρμογή, με την ονομασία FirmaDigitale, υποσχόταν στους ενδιαφερόμενους πρόσβαση σε επίσημες ενημερώσεις σχετικά με τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας τους, ενώ στην πραγματικότητα επέτρεπε στους χειριστές του λογισμικού να αποκτούν εκτεταμένη πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνά τους. Τα ευρήματα της έρευνας, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Lookout και ανεξάρτητου ερευνητή, υποδεικνύουν ως κατασκευάστρια του λογισμικού την ιταλική εταιρεία IPS, με έδρα τη Λατίνα, η οποία προμηθεύει συστήματα παρακολούθησης στην αστυνομία, στις εισαγγελικές αρχές και στις υπηρεσίες πληροφοριών.

Η εφαρμογή εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2024 και διανεμόταν μέσω ιστοτόπου που μιμούνταν την επίσημη ιστοσελίδα των ιταλικών ταχυδρομείων. Έφερε το λογότυπο του υπουργείου Εσωτερικών, παρέπεμπε σε επίσημες κρατικές ιστοσελίδες και περιείχε αναφορές στην Εθνική Επιτροπή Ασύλου της Ιταλίας. Οι χρήστες την εγκαθιστούσαν πιστεύοντας ότι ολοκλήρωναν τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για την παραλαβή επίσημων εγγράφων.

Στην πραγματικότητα, το λογισμικό μπορούσε να παρακολουθεί συνομιλίες μέσω του μικροφώνου, να υποκλέπτει μηνύματα και διαδικτυακές κλήσεις, να αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά αρχεία και επαφές, να καταγράφει τη δραστηριότητα στην οθόνη και να εντοπίζει τη γεωγραφική θέση της συσκευής. Πρόκειται για το κατασκοπευτικό λογισμικό Morpheus, άλλες εκδόσεις του οποίου εμφανίζονταν ως εφαρμογές γνωστών τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ενώ μπορούσαν ακόμη και να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο λογαριασμών WhatsApp.

Μέσω δημόσιων αρχείων και 140 αιτημάτων πρόσβασης σε πληροφορίες προς εισαγγελικές αρχές, το IrpiMedia τεκμηρίωσε εμπορικές σχέσεις της IPS με τις ιταλικές δικαστικές αρχές, την Κρατική Αστυνομία, τους Καραμπινιέρους, την Οικονομική Αστυνομία και το υπουργείο Άμυνας. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί ποια συγκεκριμένα πρόσωπα τέθηκαν στο στόχαστρο ή εάν η επιχείρηση αποτελούσε μέρος ποινικής έρευνας ή επιχείρησης των υπηρεσιών πληροφοριών.

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Η εταιρεία και τα υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Ο αριθμός των στόχων παρακολούθησης αυξήθηκε κατά περίπου 94% στην Ιταλία

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο ραγδαίας αύξησης της χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ιταλία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των στόχων παρακολούθησης αυξήθηκε κατά περίπου 94%, από 2.894 το 2021 σε 5.611 το 2025. Μάλιστα, από το 2023 η ιταλική νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση τέτοιων εργαλείων και σε έρευνες για τη διευκόλυνση της παράτυπης μετανάστευσης, ακόμη και χωρίς επιβαρυντικές περιστάσεις.

Στο στόχαστρο και ακτιβιστές

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι ανησυχίες για τη χρήση αντίστοιχων συστημάτων σε βάρος ακτιβιστών. Σύμφωνα με ερευνητή κυβερνοασφάλειας, τουλάχιστον πέντε ακτιβιστές της ιταλικής ριζοσπαστικής Αριστεράς έλαβαν τους τελευταίους μήνες συνδέσμους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εγκατάσταση κατασκοπευτικού λογισμικού στις συσκευές τους. Παράλληλα, η Τζόρτζια Λινάρντι, εκπρόσωπος στην Ιταλία της οργάνωσης διάσωσης μεταναστών Sea-Watch, γνωστοποίησε ότι είχε τεθεί υπό παρακολούθηση το 2021.

Ο Ιταλικός Συνασπισμός για τις Πολιτικές Ελευθερίες και τα Δικαιώματα (CILD) χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή την εργαλειοποίηση μιας υπηρεσίας ζωτικής σημασίας για τους αιτούντες άσυλο και ζητά να διευκρινιστεί ποιος ενέκρινε τις επιχειρήσεις παρακολούθησης και με ποιον σκοπό. Όπως υπογραμμίζει, η επίκληση της ασφάλειας δεν μπορεί να δικαιολογεί την κανονικοποίηση της εκτεταμένης και αδιάκριτης παρακολούθησης, ιδιαίτερα σε βάρος ευάλωτων πληθυσμών. Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών οφείλει να υπόκειται σε ανεξάρτητη εποπτεία και να πληροί αυστηρά κριτήρια αναγκαιότητας και αναλογικότητας.