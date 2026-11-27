Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, το πλύσιμο των ταψιών στο χέρι με χλιαρό νερό, σαπούνι και καλό στέγνωμα με πετσέτα παραμένει η καλύτερη λύση.

Το καθάρισμα των μεγάλων ταψιών φούρνου είναι από τις δουλειές του σπιτιού που οι περισσότεροι αναβάλλουμε, καθώς είναι ογκώδη και τα καμένα λίπη αφαιρούνται δύσκολα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, η σχολαστική καθαριότητα δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Τα παλιά υπολείμματα λαδιού μπορεί να ταγγίσουν, αλλοιώνοντας τη γεύση του φαγητού και επηρεάζοντας την υγιεινή του, ενώ παράλληλα δημιουργούν ανώμαλες επιφάνειες που εμποδίζουν την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, οδηγώντας σε ανομοιόμορφο ψήσιμο ή κάψιμο.

Επιπλέον, σημασία έχει και το υλικό του σκεύους. Τα ταψιά αλουμινίου δεν πρέπει να μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων, ενώ ακόμη και στα αντικολλητικά, τα ισχυρά απορρυπαντικά του πλυντηρίου φθείρουν σταδιακά την επίστρωση. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, το πλύσιμο στο χέρι με χλιαρό νερό, σαπούνι και καλό στέγνωμα με πετσέτα παραμένει η καλύτερη λύση.

Για να επαναφέρετε τα ταλαιπωρημένα ταψιά στην αρχική τους κατάσταση, θα χρειαστείτε υλικά που ήδη έχετε στο σπίτι, όπως μαγειρική σόδα, οξυζενέ, λευκό ξίδι, υγρό πιάτων, ένα σφουγγάρι με σκληρή επιφάνεια, γάντια και καθαρές πετσέτες.

1. Με πάστα μαγειρικής σόδας και οξυζενέ

Ξεκινήστε ξεπλένοντας το ταψί με νερό για να φύγουν τα χαλαρά υπολείμματα τροφών και σκουπίστε το καλά. Σε ένα μικρό μπολ, αναμείξτε μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα με 2 έως 3 κουταλιές της σούπας οξυζενέ, προσθέτοντας λίγο παραπάνω υγρό αν χρειαστεί, μέχρι να δημιουργηθεί μια πάστα με υφή οδοντόκρεμας. Απλώστε τη ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του ταψιού (φορώντας γάντια ή με ένα κουτάλι) και αφήστε τη να δράσει για τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά ώστε να μαλακώσουν οι ρύποι. Στη συνέχεια, τρίψτε καλά με ένα σκληρό σφουγγάρι, ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και στεγνώστε με καθαρή πετσέτα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Με μαγειρική σόδα και λευκό ξίδι

Αφού ξεπλύνετε και στεγνώσετε το ταψί από τα υπολείμματα τροφών, πασπαλίστε όλη την επιφάνειά του με μαγειρική σόδα. Στη συνέχεια, ρίξτε ή ψεκάστε λευκό ξίδι από πάνω. Ο αφρισμός που θα προκληθεί από την αντίδραση των δύο υλικών βοηθά στην αποκόλληση των επίμονων λιπών. Αφήστε το μείγμα να δράσει για 15 με 20 λεπτά, τρίψτε σχολαστικά με το σφουγγάρι, ξεπλύνετε με άφθονο χλιαρό νερό και στεγνώστε το σκεύος.

3. Με μαγειρική σόδα και υγρό πιάτων

Αφού απομακρύνετε τα υπολείμματα και στεγνώσετε το ταψί, καλύψτε την επιφάνεια με μαγειρική σόδα και ρίξτε από πάνω μικρή ποσότητα υγρού πιάτων (εναλλακτικά, μπορείτε να αναμείξετε τα δύο υλικά σε ένα μπολ ώστε να φτιάξετε πάστα και να την απλώσετε). Αφήστε το μείγμα να καθίσει για 15 με 20 λεπτά, τρίψτε καλά με το σφουγγάρι, ξεβγάλτε με χλιαρό νερό και σκουπίστε το ταψί μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζονται

Για να διατηρούνται τα ταψιά σε άριστη κατάσταση, οι ειδικοί συνιστούν ένα απαλό πλύσιμο στο χέρι με υγρό πιάτων μετά από κάθε χρήση και έναν βαθύ καθαρισμό, με μία από τις παραπάνω μεθόδους, κάθε λίγους μήνες.

Πηγή: Southern Living