Κίνδυνος έκθεσης κρίσιμων στρατιωτικών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Χάκερ κατάφεραν να εισβάλουν στο Cloud One, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο μεγάλο όγκο ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν στρατιωτικές επιχειρήσεις, προσωπικό και στρατιωτικό εξοπλισμό. Την αποκάλυψη έκαναν στο Reuters τρεις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Η παραβίαση εντοπίστηκε μέσα στον τελευταίο μήνα, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος. Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, ο εντοπισμός της παραβίασης οδήγησε στην αναστολή ορισμένων λειτουργιών της πλατφόρμας και προκάλεσε αναταράξεις στη λειτουργία της. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εξακριβωθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση, ποια είναι η έκταση της παραβίασης ή εάν έχουν υποκλαπεί δεδομένα.

Σε δήλωσή της στο Reuters, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ απέφυγε να σχολιάσει το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι δεν αναφέρεται δημόσια στην κατάσταση ασφαλείας, στις ευπάθειες ή στη λειτουργία συγκεκριμένων δικτύων και συστημάτων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την προστασία των πληροφοριών, των συστημάτων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της.

Μία πλατφόρμα για κρίσιμες στρατιωτικές λειτουργίες

Το Cloud One δημιουργήθηκε το 2017 με στόχο να αποτελέσει μια ενιαία ψηφιακή υποδομή για τις τεχνολογικές ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας. Για τη λειτουργία του αξιοποιεί υπηρεσίες τεσσάρων μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας: Microsoft, Amazon, Oracle και Alphabet (Google). Μέσω της πλατφόρμας υποστηρίζονται δεκάδες εφαρμογές, από τη διαχείριση στοιχείων προσωπικού και μισθοδοσίας έως τις λειτουργίες εφοδιασμού και συντήρησης στρατιωτικού εξοπλισμού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Cloud-Based Command and Control, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, καθώς και το Theater Integrated Combat Munitions System, που παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας παγκοσμίως.

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Η σημασία της πλατφόρμας αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες υποδομές cloud του αμερικανικού στρατού. «Μια παραβίαση σε αυτό το σύστημα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Για την αξιολόγηση της ζημιάς έχει κληθεί και η Διοίκηση Κυβερνοπολέμου των ΗΠΑ (US Cyber Command), η οποία είναι αρμόδια για τις κυβερνοεπιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού.

Προβλήματα στη λειτουργία και στις αναβαθμίσεις

Η αποκάλυψη της επίθεσης είχε άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία του Cloud One. Σύμφωνα με τις πηγές, έχει ανασταλεί η διαδικασία μεταφοράς στο Cloud One εφαρμογών που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός.

Παράλληλα, μπλοκαρίστηκαν οι ενημερώσεις εφαρμογών που λειτουργούν ήδη στο Cloud One, με αποτέλεσμα το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας να μην μπορεί να εγκαταστήσει διορθώσεις ασφαλείας.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι χάκερ εκμεταλλεύτηκαν ένα κενό ασφαλείας στο λογισμικό, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης του Cloud One (control plane). Πρόκειται για το τμήμα της πλατφόρμας που επιτρέπει τον έλεγχο και τον συντονισμό των επιμέρους λειτουργιών της.

Θεωρητικά, μια τέτοια πρόσβαση θα μπορούσε να επιτρέψει στους χάκερ να αντλήσουν πληροφορίες για την επιχειρησιακή κατάσταση στρατιωτικών αεροσκαφών ή τη διακίνηση ανταλλακτικών. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν προχώρησαν σε τέτοιες ενέργειες.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων και διαρροών που έχουν πλήξει πρόσφατα αμερικανικές κρατικές και στρατιωτικές υπηρεσίες, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Reuters