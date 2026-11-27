Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες 2027 πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους με με ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις επιλογές, καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 22ας Δεκεμβρίου δεν παρατείνεται.

Από σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, έως και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες 2027 οι μαθητές και οι απόφοιτοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, η προθεσμία είναι αποκλειστική ήτοι μετά τη λήξη της δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις ή διορθώσεις. Η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του 2027.

Ποιους αφορά η διαδικασία για τις Πανελλήνιες 2027

Υποχρέωση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης έχουν:

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΓΕΛ.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης εσπερινών ΓΕΛ, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Οι απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προηγούμενων ετών που επιθυμούν να εξεταστούν ξανά.

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών εγκυκλίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ. Δεν επιτρέπεται η υποβολή Αίτησης-Δήλωσης και για τους δύο τύπους Λυκείου κατά το ίδιο έτος.

Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι υποψήφιοι, μαθητές ή απόφοιτοι, μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση είτε μέσω του διαδικτύου είτε από το Λύκειό τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες και να προσέλθουν στο Λύκειό τους για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας στην ενότητα «Εξετάσεις» είναι αναρτημένα τα υποδείγματα των αιτήσεων, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία υποψηφίων.

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Πού καταθέτουν την αίτηση:

- Οι μαθητές στο Λύκειο όπου φοιτούν.

- Οι απόφοιτοι στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους Λύκειο.

- Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ στο αντίστοιχο ΕΠΑΛ, Πρότυπο ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., ανάλογα με την κατηγορία τους.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει προσεκτικά τα στοιχεία, υπογράφει και κρατά το ένα αντίγραφο, το οποίο πρέπει να φυλάξει μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Τι ισχύει για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) δηλώνουν στην Αίτηση-Δήλωση την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία ανήκουν, καθώς και τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, μέσω των οποίων διεκδικούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι επιλογές αντιστοιχούν στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία ως εξής:

1ο Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά

2ο Πεδίο – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά

3ο Πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Φυσική, Χημεία, Βιολογία

4ο Πεδίο – Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά, Πληροφορική, Οικονομία

Σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία, οι υποψήφιοι εξετάζονται επιπλέον στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διαφορετική Ομάδα Προσανατολισμού από εκείνη που είχαν ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Ειδικά μαθήματα, ΤΕΦΑΑ και στρατιωτικές σχολές

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις πρόσθετες επιλογές της Αίτησης-Δήλωσης.

Ειδικά μαθήματα: Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για σχολές και τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως την αντίστοιχη επιλογή, όπως ξένη γλώσσα ή Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.

ΤΕΦΑΑ: Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες.

Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές: Η σχετική επιλογή στην Αίτηση-Δήλωση είναι ενδεικτική. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν επιπλέον ξεχωριστή αίτηση στα αρμόδια Υπουργεία και να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027.

Αντίστοιχη διαδικασία ισχύει για την Πυροσβεστική Ακαδημία, το Λιμενικό Σώμα και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Τι ισχύει για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων δηλώνουν τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας, δηλαδή τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), καθώς και τον τομέα και την ειδικότητα που καθορίζουν τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία θα εξεταστούν. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης δηλώνουν την ειδικότητα που ήδη παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν ειδικότητα σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής εγκυκλίου. Παράλληλα, δηλώνονται τα ειδικά μαθήματα, τα ΤΕΦΑΑ και το ενδιαφέρον για τις σχολές που απαιτούν πρόσθετες διαδικασίες εισαγωγής.

Ξεχωριστή αίτηση για τα πέντε Μουσικά Τμήματα

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τα πέντε Μουσικά Τμήματα των πανεπιστημίων πρέπει, εκτός από την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, να υποβάλουν και ξεχωριστή Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Η διαδικασία αφορά τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και για αυτή την αίτηση ισχύει η ίδια αποκλειστική προθεσμία, από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 22 Δεκεμβρίου 2026.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Για τους μαθητές της τελευταίας τάξης τα στοιχεία αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα του σχολείου. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους και επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ προβλέπονται επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με τον τίτλο σπουδών και την κατηγορία τους. Για υποψηφίους με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ισχύουν ειδικές προβλέψεις. Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει επίσης να υποβληθούν μέσα στην ίδια προθεσμία.

Τι ισχύει για το 10% και τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν τώρα Αίτηση-Δήλωση. Δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν όσοι εξετάστηκαν στις Πανελλήνιες 2025 ή 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Επίσης, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που διεκδικούν εισαγωγή σε ποσοστό 5% χωρίς εξετάσεις δεν υποβάλλουν την παρούσα Αίτηση-Δήλωση, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν κανονικά στις Πανελλήνιες 2027.

Τα «ψιλά γράμματα» της διαδικασίας

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης, καθώς ακόμη και μια παράλειψη μπορεί να επηρεάσει τις δυνατότητες συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Αρχικά, συνιστάται να μην αφήσουν την υποβολή για τις τελευταίες ημέρες, δεδομένου ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και δεν προβλέπεται η αποδοχή εκπρόθεσμων αιτήσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά αν έχουν δηλώσει όλα τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για τα τμήματα που τους ενδιαφέρουν, καθώς η παράλειψή τους συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής στις αντίστοιχες εξετάσεις. Τ

ο ίδιο ισχύει και για όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι για στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ξεχωριστές αιτήσεις και τις πρόσθετες διαδικασίες που προβλέπονται από τις αρμόδιες αρχές. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει ο προσεκτικός έλεγχος όλων των στοιχείων της αίτησης πριν από την υπογραφή της, καθώς οποιαδήποτε διόρθωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, δηλαδή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2026.