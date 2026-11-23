Η διαδικασία απευθύνεται μόνο σε μαθητές και αποφοίτους Λυκείου που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων μέσω των Πανελληνίων 2027.

Ενόψει των Πανελληνίων 2027 το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει στους υποψηφίους ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται μέσω gov.gr.

Η σχετική διαδικασία προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 32630 ΕΞ 2025/13-10-2025, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5613 Β΄ και καθορίζει τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή στις δύο σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τι χρειάζεται για την ηλεκτρονική αίτηση μέσω gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και απόφοιτοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας είναι απαραίτητες δύο προϋποθέσεις:

- Η κατοχή προσωπικών κωδικών Taxisnet.

- Η προηγούμενη καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

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Το σχετικό έγγραφο έχει αποσταλεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Λύκεια, προκειμένου να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες τους. Δείτε το έγγραφο εδώ