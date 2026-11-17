Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Στις 27 Νοεμβρίου, στις 8:00 το πρωί, αναμένεται να επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Η πλατφόρμα παραμένει κλειστή από τις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της πέμπτης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026, όπως συμβαίνει πριν από κάθε προγραμματισμένη καταβολή.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.