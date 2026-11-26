Στο τραπέζι του σχεδιασμού για το Εθνικό Απολυτήριο η αξιολόγηση της επίδοσης στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, η ενδεχόμενη προσμέτρηση της Α΄ Λυκείου, αλλά και η δημιουργία σώματος βαθμολογητών και Εθνικής Αρχής Εξετάσεων

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η επόμενη ημέρα του Λυκείου και του συστήματος πρόσβασης στα Πανεπιστήμια με αιχμή του δόρατος το Εθνικό Απολυτήριο αρχίζει να διαμορφώνεται, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Η Ενδιάμεση Έκθεση του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, που παρουσιάστηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, καταγράφει τις εναλλακτικές προτάσεις για το Εθνικό Απολυτήριο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, έθεσε ως βασική προϋπόθεση τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων και ξεκαθάρισε ότι οι μαθητές θα γνωρίζουν τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πριν ακόμη ξεκινήσουν το Λύκειο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καμία από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση δεν αποτελεί ειλημμένη απόφαση. Όπως τόνισε το ζητούμενο είναι «Εθνικό Απολυτήριο με διάλογο, αδιάβλητες εξετάσεις και χωρίς αιφνιδιασμούς».

Τι εξετάζεται για τη βαθμολογία και τις εξετάσεις

Κεντρικός άξονας της προωθούμενης μεταρρύθμισης είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται η συνολική επίδοση των μαθητών και ποια βαρύτητα θα έχει η σχολική βαθμολογία στην απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου και στην πρόσβαση στα ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, εξετάζονται ο ρόλος της επίδοσης στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου, η ενδεχόμενη συνεκτίμηση της επίδοσης στην Α΄ Λυκείου, ο συνδυασμός της σχολικής αξιολόγησης με τις Πανελλήνιες.

Κρίσιμο ζήτημα για την εφαρμογή οποιουδήποτε μοντέλου είναι η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των βαθμών μεταξύ διαφορετικών σχολείων. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται η εξέταση κοινών μαθησιακών προτύπων, σαφών κριτηρίων βαθμολόγησης και διαδικασιών επαλήθευσης. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης η συγκρότηση σώματος βαθμολογητών και η σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, για τις οποίες, σύμφωνα με την Υπουργό, υπάρχει σχετική βούληση. Η κυβερνητική θέση είναι ότι η αναγνώριση της συνολικής προσπάθειας των μαθητών δεν πρέπει να οδηγήσει σε περισσότερες εξετάσεις ή σε πρόσθετη επιβάρυνση των οικογενειών.

Λιγότερη ύλη και αλλαγές στα μαθήματα του Λυκείου

Παράλληλα με το νέο σύστημα αξιολόγησης, στο τραπέζι βρίσκεται η αναμόρφωση της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εξετάζεται ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης και η μείωση του αριθμού των μαθημάτων που εξετάζονται ενδοσχολικά, με επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένας ισχυρός κοινός μορφωτικός πυρήνας, με δυνατότητες επιλογής και εμβάθυνσης σε γνωστικά αντικείμενα όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η χρηματοοικονομική παιδεία, η ιστορία και η πολιτειότητα, ενώ προβλέπεται και ενίσχυση των τεχνών και της φυσικής αγωγής.

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Η αναβάθμιση του Λυκείου, σύμφωνα με την Υπουργό, συνδέεται άμεσα με τη μείωση της εξεταστικής πίεσης, τον περιορισμό του οικονομικού βάρους των οικογενειών και την εξασφάλιση περισσότερου χρόνου για ουσιαστική διδασκαλία.

440 νέα βιβλία και νέα Τράπεζα Θεμάτων

Την ίδια ώρα, προχωρά ο σχεδιασμός για την ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού, με 51 νέα και επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών και 230 εκπαιδευτικά πακέτα, στα οποία περιλαμβάνονται 440 βιβλία μέσω του θεσμού του Πολλαπλού Βιβλίου. Η εφαρμογή τους προβλέπεται από τον Σεπτέμβριο του 2027. Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η νέα Τράπεζα Θεμάτων, με προϋπολογισμό 3,32 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται η επικαιροποίηση 11.000 θεμάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και η ανάπτυξη 12.000 νέων θεμάτων για τα Γενικά Λύκεια. Στόχος είναι η νέα Τράπεζα Θεμάτων να είναι λειτουργικά έτοιμη τουλάχιστον για την Α΄ Λυκείου τον Σεπτέμβριο του 2027. Παράλληλα, το δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο, που προσφέρει ζωντανή διδασκαλία σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, σχεδιάζεται να επεκταθεί και στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου. Στα σχέδια περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού μέσω του EduAI.

Πότε ξεκινά η διαβούλευση και ποιοι συμμετέχουν

Το επόμενο βήμα είναι η ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα και θα απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα διαμορφωθούν ξεχωριστά ερωτηματολόγια για μαθητές και πρόσφατους αποφοίτους, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής τεκμηριωμένων προτάσεων από πολιτικά κόμματα, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Η Επιτροπή του Εθνικού Διαλόγου, με 106 μέλη, έχει ήδη πραγματοποιήσει 55 συνεδριάσεις και έχει εκπονήσει 21 κείμενα εργασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, τα αποτελέσματα θα συντεθούν και η συζήτηση θα επιστρέψει στη Βουλή. Οι τελικές επιλογές θα συνοδεύονται από σχέδιο σταδιακής εφαρμογής, κοστολόγηση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, πιλοτικές δοκιμές και ανεξάρτητη αποτίμηση. Στην προετοιμασία προβλέπεται επιστημονική συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

«Όταν λέμε “διάλογος”, το εννοούμε», τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι ζητούμενο είναι μια αλλαγή με διάρκεια, πέρα από μία υπουργική θητεία. «Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αποκτήσουμε ένα νέο απολυτήριο. Είναι να βελτιώσουμε την εκπαίδευση που αυτό πιστοποιεί. Να έχει αξία κάθε ημέρα στο Λύκειο, για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια, όποια διαδρομή κι αν επιλέξει μετά το σχολείο

Τέλος η υπουργός κάλεσε τα κόμματα να συμβάλουν σε μια αλλαγή με διάρκεια, υπογραμμίζοντας ότι «η επιστημονική τεκμηρίωση είναι απαραίτητη, αλλά δεν υποκαθιστά την πολιτική ευθύνη», με τελικό κριτήριο την καλύτερη μάθηση, τη δικαιότερη αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών και την εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα.