Για 3η συνεχή χρονιά μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ ήταν η ΔΕΗ, η οποία υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό.

«Κοίτα Με!» φώναξαν φέτος με ενθουσιασμό παιδιά, έφηβοι, οικογένειες, κηδεμόνες και συνοδοί, μαθητές και καθηγητές, αλλά και καλεσμένοι που βρέθηκαν στη μεγάλη κινηματογραφική γιορτή του Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ. Από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και οι κινηματογράφοι Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός και Village Cinemas Ρέντη, Μαρούσι και Ίλιον γέμισαν από σινεφίλ κάθε ηλικίας που παρακολούθησαν ταινίες, ομιλίες και συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Φεστιβάλ.

Τη διοργάνωση τίμησαν οι μαθητές του Γυμνασίου Σουφλίου που φιλοξενήθηκαν από το Φεστιβάλ στην Αθήνα, όπως και η μοναδική κριτική επιτροπή παιδιών, το Kids Jury που απένειμε τα δικά του βραβεία, οι επιτροπές των παιδιών που διαμόρφωσαν τα φετινά προγράμματα Kids’ Picks και Teens’ Picks για τους συνομηλίκους τους, αλλά και οι ακούραστοι Young Reporters που κατέκλυσαν τους χώρους προκειμένου να καλύψουν κάθε πτυχή του Φεστιβάλ. Και φυσικά, όλα τα παιδιά του κοινού!

Για 3η συνεχή χρονιά μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ ήταν η ΔΕΗ, η οποία υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό, δημιουργούν αξία για την κοινωνία, ενισχύουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν τη φαντασία και δίνουν φωνή στη νέα γενιά. Μέσα από δράσεις που εμπνέουν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν, η ΔΕΗ ενώνει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, προσφέροντας στα παιδιά και τους εφήβους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της καθαρής ενέργειας μέσα από τη δύναμη της τέχνης και του παιχνιδιού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Η Κριτική Επιτροπή ECFA, μέλη της οποίας ήταν φέτος η Marion Røst Heimlund, Διευθύντρια Προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Παιδικού Κινηματογράφου του Kristiansand (BFF), η Lina Paulsen, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Νεανικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Αμβούργου Mo&Friese και η Agnieszka Piotrowska-Prazuch, Πρόεδρος του Ιδρύματος ZEF απένειμε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην ταινία «Άτλας του Σύμπαντος» (Atlas of the Universe) του Paul Negoescu, Ρουμανία- Βουλγαρία, 2026 και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους στην ταινία «Πρώτη Μέρα του Χειμώνα» (Aller & Retour) των Lucia Bulgheroni και Michele Greco, Ιταλία, 2025.

Το Kids Jury οδηγήθηκε μετά από διαβούλευση στα δικά τους βραβεία και απένειμαν το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο «Beef» της Ingride Santos, Ισπανία, Μεξικό, 2025 και Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους στην ταινία «Οι Μαγικοί Μαρκαδόροι (Magic Markers) του Jason Branagan, Ιρλανδία, 2025.

Τα Βραβεία Κοινού απέσπασαν φέτος οι ταινίες:

Μεγάλου Μήκους για Παιδιά: Τα Παιδιά της Ελευθερίας (Children of Liberty)

Rémy Schaepman, Léahn Vivier-Chapas, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, 2026

Τα Παιδιά της Ελευθερίας (Children of Liberty) Rémy Schaepman, Léahn Vivier-Chapas, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, 2026 Μικρού μήκους για Παιδιά: Κάτω από τον Ήλιο (Under The Sun) των Marc Riba και Anna Solanas, Ισπανία, 2026

Κάτω από τον Ήλιο (Under The Sun) των Marc Riba και Anna Solanas, Ισπανία, 2026 Μεγάλου Μήκους για Εφήβους: Το Καινούργιο Κορίτσι της Τάξης (Mira)

Το Καινούργιο Κορίτσι της Τάξης (Mira) Marie Limkilde, Δανία, 2025

Μικρού Μήκους για Εφήβους: Μπαμπά, Κοίτα Με (Dad, Look At Me)

Βούλα Σταμπέλου, Ελλάδα, 2026

ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ

-Όταν χαμήλωσαν τα φώτα στην κατάμεστη αίθουσα και είδαμε στη μεγάλη οθόνη τον τίτλο της ταινίας έναρξης: Wildwood. Η περιπέτεια της Πρου είχε μόλις ξεκινήσει. Οι θεατές παρακολούθησαν συνεπαρμένοι το χειροποίητο έπος του στούντιο LAIKA, στην υλοποίηση του οποίου συνέβαλαν περισσότεροι από 1.000 καλλιτέχνες. Η ταινία θα συνεχίσει την πορεία της στις αίθουσες από την Spentzos Film.

-Η εκπροσώπηση του ελληνικού σινεμά με ταινίες μικρού μήκους, αλλά και, για πρώτη φορά, τρεις ταινίες μεγάλου μήκους: τη «Σταχομαζώχτρα» του Παναγιώτη Ράππα (Feelgood), που βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και μεταφέρεται για πρώτη φορά ως stop-motion animation, το ντοκιμαντέρ «Bugboy» του Λουκά Παλαιοκρασσά (η προβολή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το CineDoc) και το «Κράτα Με» της Μυρσίνης Αριστείδου (Tanweer). Η τελευταία ταινία έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να ψηφίσει για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία, καθώς είναι υποψήφια φέτος για το Young Audience Award. Στην προβολή ήταν παρούσα και η πρωταγωνίστρια, Μαρία Πέτροβα, η οποία δήλωσε ενθουσιασμένη τόσο με το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο, όσο και με την υποστήριξη των συντελεστών. Ο βιντεοσκοπημένος ενθουσιώδης χαιρετισμός του ελληνικού κοινού γυρίστηκε στην αίθουσα και στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ισοδυναμεί με 1.000 λέξεις.

-Ακουστική περιγραφή για όλους! Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ «Όλοι στο Κάδρο» οι θεατές είχαν και φέτος την ευκαιρία να «δουν» την ταινία... ακούγοντας την περιγραφή, δράση που απευθύνεται κυρίως σε άτομα με οπτική αναπηρία. Μάλιστα, για πρώτη φορά παιδιά έμαθαν πως να αποδίδουν τις εικόνες και τα συναισθήματα μιας ταινίας σε μία περιγραφή συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικό εργαστήρι που προηγήθηκε του Φεστιβάλ. Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους εντάχθηκε φέτος στο επίσημο πρόγραμμα. Μια πραγματικά αξέχαστη στιγμή.

-Το Φεστιβάλ ως πεδίο ευρύτερου διαλόγου για τα οπτικοακουστικά μέσα: η ανοιχτή συζήτηση «Παιδιά, Τεχνολογία και ο Δρόμος προς την ψηφιακή ενηλικίωση» προσέλκυσε γονείς και εκπαιδευτικούς, με τη συμμετοχή ενός δυναμικού πάνελ: του Δημήτρη Κιρμικίρογλου, Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, του Νίκου Καζάζη, Deputy Head του CGS, του Πέτρου Ρούσσου, Καθηγητή Γνωστικής Ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ και της Ευγενίας Μπόζου, Διευθύντριας Κυβερνητικών Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτική της Google στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Τη συζήτηση συντόνισε η Ιωάννα Φωτιάδη, δημοσιογράφος της «Καθημερινής». Το συμπέρασμα της συζήτησης: η ψηφιακή ενηλικίωση των παιδιών δεν μπορεί να είναι ευθύνη μόνο των ίδιων ή των γονιών τους. Χρειάζεται συνεργασία, εκπαίδευση και ανάληψη ευθύνης από όλους.

-Οι συζητήσεις και τα workshops που έγιναν με επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο του ATHICFF for Professionals. Συζητήσεις που ανέδειξαν το σύγχρονο ελληνικό τοπίο σε κινηματογράφο και τηλεόραση για νεανικό κοινό και συμβάλλουν στην προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης του ελληνικού νεανικού σινεμά στη διεθνή σκηνή.

Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Καλλιόπη Χαραλάμπους Κριέφ, δήλωσε συνολικά για τη φετινή διοργάνωση: «είμαστε ευγνώμονες για τη συμμετοχή του κοινού, των σχολείων, και των επαγγελματιών στο φετινό φεστιβάλ. Το σύνθημα "Κοίτα με" λειτούργησε σαν ένα κύμα που μας παρέσυρε όλους: παιδιά, έφηβους, εκπαιδευτικούς και δημιουργούς. Μας θύμισε ότι το σινεμά είναι ένας τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο. Χαιρόμαστε που τόσοι άνθρωποι διάλεξαν να δουν μαζί μας τις ιστορίες που επιλέξαμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου με περισσότερες ιστορίες να μοιραστούμε.»

Η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών του Ομίλου ΔΕΗ, κα Έλενα Χριστοπούλου, σημείωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίξαμε για ακόμη μία χρονιά το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ, μια διοργάνωση που έδωσε στα παιδιά και τους εφήβους την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη μαγεία του κινηματογράφου, να εμπνευστούν και να δουν τον κόσμο μέσα από διαφορετικές οπτικές. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει τη σημασία πρωτοβουλιών που φέρνουν τα παιδιά και τους νέους πιο κοντά στις τέχνες και τον πολιτισμό».

Το Φεστιβάλ ευχαριστεί θερμά τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Πολιτισμού, τον ΕΚΚΟΜΕΔ, τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ, την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα, την Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Αθήνα, την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα, την Πρεσβεία της Πολωνίας στην Αθήνα, την Πρεσβεία της Σλοβενίας στην Αθήνα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Ινστιτούτο Θερβάντες, το British Council και το Ινστιτούτο Goethe. Όπως και τον Μεγάλο Χορηγό, τη ΔΕΗ και τους χορηγούς, τον Media Partner, ΑΝΤ1 και τους χορηγούς επικοινωνίας, τους συνεργάτες και υποστηρικτές και τους εθελοντές του.

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, με Κύριο Θεσμικό Εταίρο το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). To πρόγραμμα «Όλοι στο Κάδρο» τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.