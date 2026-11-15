Στο επίκεντρο του 40ού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος βρέθηκαν η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, το Εθνικό Απολυτήριο και ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Με μεγάλη συμμετοχή και ουσιαστικό διάλογο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική εκπαίδευση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 40ού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.). Κεντρικός άξονας των συζητήσεων ήταν η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η προοπτική καθιέρωσης του Εθνικού Απολυτηρίου, δύο ζητήματα που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στη διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχθηκαν προβληματισμοί γύρω από τις αλλαγές που απαιτούνται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, παράλληλα, στις νέες συνθήκες που διαμορφώνουν η ψηφιακή μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες δημιουργούν νέες δυνατότητες αλλά και σημαντικές απαιτήσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Ο πρόεδρος της Ο.Ε.Φ.Ε., Γιάννης Βαφειαδάκης, υπογράμμισε ότι ο κλάδος καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις χωρίς να χάσει το βασικό του πλεονέκτημα: την προσωπική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή.

Όπως ανέφερε, τα φροντιστήρια έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά τους μέσα από διαδοχικές κρίσεις, συνεχίζοντας να στηρίζουν μαθητές και οικογένειες και να επιτελούν τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο.

Αναλυτικά:

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«Με ιδιαίτερη επιτυχία, μαζική συμμετοχή και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 40ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Το Συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και την πρόκληση του Εθνικού Απολυτηρίου.Στα πάνελ αναπτύχθηκαν σημαντικοί προβληματισμοί για τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν και τα μεγάλα στοιχήματα και τις προκλήσεις για το μέλλον για την αναβάθμιση της Εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Φ.Ε., Γιάννης Βαφειαδάκης «Η Εκπαίδευση αλλάζει με ταχύτητα. Η ψηφιακή μετάβαση και η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργούν νέα δεδομένα, αλλά και νέες δυνατότητες. Η πρόκληση για εμάς είναι να προσαρμοστούμε δημιουργικά, να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και να διατηρήσουμε αυτό που αποτελεί διαχρονικά τη μεγάλη δύναμη του Φροντιστηρίου: την ανθρώπινη σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όμως, έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε. Ο κλάδος μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι διαθέτει αντοχές, προσαρμοστικότητα και δυναμισμό. Οι Φροντιστές στάθηκαν όρθιοι σε διαδοχικές κρίσεις, στήριξαν τους μαθητές και τις οικογένειές τους και συνέχισαν να υπηρετούν με συνέπεια τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο. Το 40ο Συνέδριο αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της δύναμης της Ο.Ε.Φ.Ε., της δυνατότητάς της να σχεδιάζει για το μέλλον στηριγμένη σε επιστημονικά εργαλεία και μελετώντας τις προκλήσεις του μέλλοντος ».

Στο Συνέδριο παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κώστας Βλάσσης , όπως και η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ.Μιλένα Αποστολάκη, το μέλος του τμήματος ΕΒΕ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, κ.Χάρης Βουρδουμπάς και ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ.Νίκος Γρέντζελος.

Επίσης, παρουσιάστηκαν και οι μεγάλοι χορηγοί του Συνεδρίου που ήταν ο Όμιλος D Group του κ.Δημητρίου Δερπάνη και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στο Α΄μέρος του Συνεδρίου παρουσιάστηκε η Πανελλαδική Έρευνα για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και το Εθνικό Απολυτήριο που ανατέθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στην OPINION POLL ενόψει του Συνεδρίου της Ο.Ε.Φ.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Ζαχαρία Ζούπη. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας αναπτύχθηκε διεξοδική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Φ.Ε. Γιάννης Βαφειαδάκης, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ, Νάντια Γιαννακοπούλου, η Βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα και ο Αναστάσιος Σεπετής, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ την συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Αντώνης Αντζολέτος.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε τρία βασικά επίπεδα.

ΠΡΩΤΟ: Χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. Η ανάγκη αλλαγής έχει ευρεία υποστήριξη. Μια απόλυτη, μεγάλη πλειονότητα της τάξης του 81.5% των ερωτηθέντων θεωρεί αναγκαία την αλλαγή του σημερινού τρόπου εισαγωγής.

Τι οδηγεί σ΄αυτή την άποψη; Το σοβαρότερο πρόβλημα που εντοπίζεται από το 53.6% είναι το άγχος της μιας εξέτασης που κρίνει πολλά για το μέλλον των υποψηφίων μέσα σε λίγες ημέρες. Η συγκέντρωση της κρίσης σε τόσο σύντομο διάστημα αναδεικνύεται ως η βασική αδυναμία του συστήματος.

Ταυτόχρονα θεωρείται από το 22.6% ότι πίεση κορυφώνεται στη Γ΄ Λυκείου. Παράλληλα, ο περιορισμένος ρόλος της Α΄ και της Β΄ Λυκείου στη διαδικασία εισαγωγής αναδεικνύεται από το 17% ως πρόσθετη αδυναμία.

ΔΕΥΤΕΡΟ: Τι πρέπει να διασφαλίζει ένα νέο σύστημα

Η κατ΄αρχήν, η βασική απάντηση είναι μία: Αξιοπιστία αντίστοιχη με εκείνη των Πανελλαδικών. Αυτή είναι η τοποθέτηση του 80.3%. Η αξιοπιστία του συστήματος που ισχύει θεωρείται δεδομένη και αυτό δημιουργεί μια απαίτηση. Ναι, να αλλάξει το σύστημα, αλλά με τρόπο που δεν θα αμφισβητήσει αυτό το βασικό χαρακτηριστικό.

Οι ερωτηθέντες στηρίζουν ευρέως μια κοινή διαδικασία, με ίδιους κανόνες για όλους σε ποσοστό 81.4%. Αυτό συγκεκριμενοποιείται ως εξής: κοινή ύλη ζητάει το 82.9%, εξετάσεις την ίδια ημέρα πανελλαδικά το 86.9% και κοινά θέματα το 84.4%. Ταυτόχρονα θεωρείται αναγκαία η αμεροληψία στη βαθμολόγηση. Γι΄ αυτό η διόρθωση των γραπτών από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων συγκεντρώνει ιδιαίτερα ευρεία αποδοχή ως εγγύηση αμεροληψίας. Το ποσοστό που συμφωνεί μ΄αυτή την άποψη φτάνει το 89.3%.

Η αξιολόγηση σε βάθος χρόνου θεωρείται βασικό, αναγκαίο χαρακτηριστικό. Η πλειονότητα με ποσοστό 60.2% θεωρεί τις εξετάσεις και στις τρεις τάξεις πιο αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης. Ακόμη περισσότεροι εκτιμούν ότι έτσι θα μειωνόταν το άγχος της μίας καθοριστικής εξέτασης. Αυτή την άποψη υιοθετεί το 72.4%.

Υπάρχει προβληματισμός για την διαμόρφωση του Εθνικού Απολυτηρίου. Η μη προσμέτρηση του προφορικού βαθμού του Λυκείου, λόγω του κινδύνου ευνοϊκής μεταχείρισης, συγκεντρώνει τις περισσότερες απαντήσεις ως μεμονωμένη επιλογή. Το 40% κρίνει ότι δεν πρέπει να προσμετράται. Ένα τμήμα δέχεται κάποια προσμέτρηση του σχολικού βαθμού στο Εθνικό Απολυτήριο, αλλά με μικρή βαρύτητα ( 36.2%). Μόλις το 21.7% πιστεύει ότι πρέπει να προσμετράται σε μεγάλο βαθμό.

ΤΡΙΤΟ: Πώς αξιολογείται το Λύκειο και τι χρειάζεται να αλλάξει

Η ικανοποίηση από την εκπαίδευση που προσφέρει σήμερα το Λύκειο είναι χαμηλή. Πολύ και αρκετά ικανοποιημένο δηλώνει το 24.8% (πολύ το 3.8% , αρκετά το 21%) , λίγο το 40.6% και καθόλου το 31.3%.

Στο ερώτημα σε ποιους τομείς πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση το Λύκειο πρώτη προτεραιότητα είναι η κριτική σκέψη και η αξιολόγηση πληροφοριών με 46.7% και δεύτερη η καλύτερη ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών για τις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος με 36.5%. Ακολουθούν η γλώσσα και η κατανόηση κειμένων με 22%, οι ψηφιακές δεξιότητες και η υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με 19.9%, τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες το 19.8%, η συνεργασία και επικοινωνία με 16.7%, η ιστορική γνώση 13.1%, η τέχνη και ο πολιτισμός 9.3%. Σημειώνεται ότι ο κάθε ερωτώμενος είχε δικαίωμα να δώσει έως δύο απαντήσεις.

Σημαντικό όμως σημείο αποτελεί και η απάντηση στην ερώτηση ποιες από τις αλλαγές θεωρούνται σημαντικότερες για να βελτιωθεί η καθημερινή εκπαίδευση στο Λύκειο. Από τις απαντήσεις προτάσσονται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το 30.5% και η μικρότερη ύλη σε συνδυασμό με τον περισσότερο χρόνο για κατανόηση και εμβάθυνση από το 29.8%. Ακολουθούν η καλύτερη στήριξη των μαθητών που δυσκολεύονται από το 24.5%, οι περισσότερες εργαστηριακές και πρακτικές δραστηριότητες από το 22.5%, τα μικρότερα τμήματα από το 21.3%, οι καλύτερες υποδομές και εξοπλισμός από το 20.4%, η περισσότερη ψυχολογική υποστήριξη από το 18.8% και οι περισσότερες ερευνητικές και ομαδικές εργασίες από το 17.3%.

Στο Β΄ μέρος του Συνεδρίου απασχόλησαν δύο ιδιαίτερης σημασίας ζητήματα. Το πρώτο ήταν η ΑΙ εκπαιδευτική πλατφόρμα της Ο.Ε.Φ.Ε που παρουσίασε ο Κων/νος Σιμόπουλος, πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Πατρών και MScμε θέμα “ManagementandEconomicsofNetworks“. To δεύτερο ήταν « Η ιστορική διαδρομή των Φροντιστηρίων στον ελληνικό χώρο» με εισηγήτρια τη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δέσποινα Καρακατσάνη.

Το 40ο Συνέδριο της Ο.Ε.Φ.Ε αποτελεί πια παρελθόν. Ωστόσο θα μείνει ως ένα δημιουργικό Συνέδριο, με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και με παρακαταθήκη πολύ σημαντικά συμπεράσματα , οδηγό για τις παρεμβάσεις της Ο.Ε.Φ.Ε. στο επόμενο διάστημα».