Την ίδια στιγμή, η ένταση μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας παραμένει αυξημένη, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να δημιουργούν νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο μέτωπο της Υεμένης, καθώς οι αντάρτες Χούθι ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σε μια εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και τις παγκόσμιες εμπορικές μεταφορές.

Η αποχώρηση κυβερνητικών δυνάμεων από την ευρύτερη περιοχή αφήνει πλέον στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι μεγαλύτερο περιθώριο ελέγχου σε εδάφη που βρίσκονται κοντά σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του πλανήτη.

Οι δυνάμεις που υποστηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσαν την αναδιάταξη των στρατευμάτων τους από το αεροδρόμιο Ντουμπάμπ και την περιοχή των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δυτικά της επαρχίας Ταΐζ, με κατεύθυνση προς το Άντεν.

Ως αιτιολογία για την απόφαση επικαλέστηκαν την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της πρωτεύουσας και των γειτονικών επαρχιών, καθώς και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών σε άλλα μέτωπα.

Γιατί είναι τόσο σημαντικά τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως, καθώς συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και κατ' επέκταση με τον Ινδικό Ωκεανό.

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Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχονται εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια που πραγματοποιούν μεταφορές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Η γεωγραφική θέση του καθιστά το στενό κομβικό σημείο για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή της ναυσιπλοΐας μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις, αύξηση του κόστους μεταφοράς και ανακατατάξεις στις διεθνείς εμπορικές διαδρομές.

Η ενίσχυση των θέσεων των Χούθι στην περιοχή δημιουργεί, επομένως, έναν πρόσθετο παράγοντα αστάθειας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη.

Η υποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων και η προέλαση των Χούθι

Η τελευταία αναδιάταξη των κυβερνητικών δυνάμεων έρχεται έπειτα από μια περίοδο έντονων στρατιωτικών συγκρούσεων στη δυτική ακτή της Υεμένης.

Τον Οκτώβριο, οι δυνάμεις που στηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση είχαν ξεκινήσει επιχειρήσεις με στόχο την ανακατάληψη παράκτιων περιοχών στρατηγικής σημασίας, τις οποίες είχαν προηγουμένως καταλάβει οι Χούθι.

Οι αντάρτες είχαν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους από τον Σεπτέμβριο, προχωρώντας σε εδαφικές κατακτήσεις κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας και αποκτώντας πρόσβαση σε κρίσιμες θέσεις κοντά στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Η σύνδεση με τα Στενά του Ορμούζ και ο κίνδυνος για την ενέργεια

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ενίσχυση των Χούθι κοντά στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ συμπίπτει με την ένταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά αλλά εξαιρετικά σημαντικά περάσματα για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων και εμπορευμάτων. Το Ορμούζ συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν, ενώ τα Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελούν την πύλη εισόδου και εξόδου προς την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ.

Εάν η ναυσιπλοΐα αντιμετωπίσει σοβαρούς περιορισμούς και στα δύο σημεία, οι επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στις εμπορευματικές μεταφορές θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες θα ήταν οι χώρες του Κόλπου, καθώς θα αντιμετώπιζαν πρόσθετες δυσκολίες στην εξαγωγή πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων προς τις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στα ναύλα και στο κόστος ασφάλισης των πλοίων, με τις επιβαρύνσεις να μεταφέρονται τελικά στις διεθνείς αγορές και στους καταναλωτές.

Κλιμακώνεται η σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία

Την ίδια στιγμή, η ένταση μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας παραμένει αυξημένη, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να δημιουργούν νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον σαουδαραβικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων, λιμανιών και ενεργειακών εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco.

Μεταξύ των περιοχών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των επιθέσεων είναι και η Γιανμπού, σημαντικός κόμβος για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.

Το Ριάντ έχει απαντήσει με πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, ενώ οι συγκρούσεις στην περιοχή της Ταΐζ εντείνονται.

Η κατάσταση επιβαρύνει περαιτέρω και την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ οι συγκρούσεις δυσχεραίνουν την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που βρίσκονται υπό πολιορκία.