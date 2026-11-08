«Ο πύργος της Aramco στο KAFD έγινε στόχος, αυτό είναι βέβαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους μάρτυρες, σύμφωνα με το AFP.

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 8 Νοεμβρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε κτίριο του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco, στο οικονομικό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), στόχος της επίθεσης έγινε το King Abdullah Financial District (KAFD), μία από τις σημαντικότερες οικονομικές και επιχειρηματικές περιοχές της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο πύργος της Aramco στην περιοχή υπέστη ζημιές, ενώ δύο ακόμη πρόσωπα επιβεβαίωσαν ότι είδαν φθορές στο γυάλινο κτίριο.

«Ο πύργος της Aramco στο KAFD έγινε στόχος, αυτό είναι βέβαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους μάρτυρες, σύμφωνα με το AFP.

{https://x.com/adamymni7/status/2119332021705298080}

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Αναχαίτιση πυραύλων από τη Σαουδική Αραβία

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός που επιχειρεί εναντίον των Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του συνασπισμού, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Ριάντ καταστράφηκαν πριν φτάσουν στον στόχο τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε η αναχαίτιση επιπλέον πυραύλων σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική Επαρχία.

Την ευθύνη για σειρά επιθέσεων κατά σαουδαραβικών στόχων ανέλαβαν οι Χούθι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι στο στόχαστρό τους βρέθηκαν εγκαταστάσεις της Aramco, το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και στρατιωτικές θέσεις.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, με τις εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις να εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης.

Η στόχευση οικονομικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Aramco αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως και βασικό πυλώνα της σαουδαραβικής οικονομίας.